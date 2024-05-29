拉人當共諜遭拒 台商改判5月

高雄地檢署外觀。圖／聯合報系資料照片 高雄許姓台商在大陸生活多年，陸方掌握許男學弟任職國安局重要幹部，竟以許男妻子、孩子當籌碼，要求許男回台拉攏學弟當共諜，結果被愛國的學弟悍拒「絕不背叛國家」。高雄地檢署去年依違反國家安全法起訴許男，一審判刑6月，得易科罰金，全案上訴二審後昨改判5月，緩刑3年。

許男早年赴大陸經商，在江蘇省某間企業擔任高階經理。檢調掌握，大陸國家安全部想接觸台灣國安局一名幹部，卻苦無下手機會，直到情資發現許男是該名幹部學長，計畫拉攏許男成為發展共諜組織角色。

2015年7月，許男入境大陸後申請暫住登記，馬上被國安部人員請到「小房間」，拿出許男學弟任職單位、職稱、姓名等資料，希望許男協助接觸，還搬出許的妻子、孩子當籌碼，聲稱只要許男協助接觸學弟，就能讓孩子進入理想學校就讀。

隔年8月，許男回台後藉由大學同學會機會，趁著與學弟抽菸時，聲稱自己被陸方軟禁，轉達陸方希望學弟為祖國統一努力。

結果話剛說完，學弟要求許男把原話轉給大陸「絕不背叛自己的國家」，要他們別再花心思在台灣。許男遭拒後仍不死心，多次企圖聯繫學弟，但均被拒絕或拒接電話，直到新冠疫情爆發，許男才沒再聯絡。

許男受大陸情治單位吸收，拉攏學弟的行為被調查局國安站掌握，去年1月回台時，一入境就當場被逮。

檢方偵辦時，許男坦承有被陸方吸收，但他只是希望學弟解決他的困境，即便失敗返陸，也不會被國安單位報復。檢方認為，許男若擔心被報復，只需要敷衍就好，無須刺探學弟，調查後依違反國安法起訴。