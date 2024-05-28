李伯道辱女科長丈夫職等、公婆欠教育竟沒事 司法院不滿法評會決議

司法院6月4日將召開今年度第4次人事審議委員會，懲戒法院院長李伯道因涉及職場霸凌，法官評鑑委員會16日竟決議個案評鑑不成立，引發非議，司法院認為李有應受懲戒情事，擬將他移送監察院審查。另外人審會也將討論桃園地方法院院長李國增調派最高法院辦事，台南高分院庭長王金龍則接任桃院院長案。

李伯道去年5月8日退職，傳是因四度性騷擾女部屬，李「提前退休」。女部屬去年6月提申訴，司法院具狀請法官評鑑委員會對李個案評鑑，法評會卻等到監察院彈劾李伯道後，才「拿香跟著拜」建議撤職。隨後李也被控霸凌、羞辱女工友、女科長，但法評會決議個案評鑑不成立，外界大斥法評會失能、質疑組成人員「自己就是這類人」。

女工友平時替李伯道蒸便當，依他的指示須注意飯、菜、肉的受熱時間不同，分別蒸熱，如稍有不慎蒸青菜變黃，就遭指責；若洗便當時用鐵刷洗壞便當盒，又得討罵挨，每天身心俱疲。2022年女工友因母親開刀住院想請假，李回「有跟妳講過不要隨便請假」、「家裡都沒有別人嗎」、「為什麼都是妳要請假」，甚至規定她上班不許和同事說話；李要求女工友必須快速提供想打的電話號碼，若她沒馬上唸出就遭罵「妳的頭腦是什麼」。

女科長則是2023年3月間想請半天假去掃墓，李伯道竟說「妳去其他法院問，沒有人利用上班時間去掃墓，我們法院工作太輕鬆了」，並叫女科長教育公婆「哪有人在上班時間掃墓」。女科長為陪女兒看醫生，想請2小時假，卻被李回「妳先生職級比妳低，為何妳先生不多分攤ー點家務？」，踐踏女科長尊嚴。

李伯道2022年2月間因宿舍樓上住戶夜間噪音問題，他要求女科長要將電話放在床邊，即使半夜找她，女科長不能漏接電話。有回星期六因女科長忙家務沒接到電話，隔天就遭李伯道打電話教訓，說她「讓機關蒙羞」。

法評會雖稱李伯道的言詞超過合理管理權行使必要程度，「有損於友善職場之建立」，卻又說李因身為懲戒法院院長，為統籌院務，對兩人的言行「不具重大惡意」，未損及司法威信、未影響一般民眾，因此不付個案評鑑。

在法評會決議出爐後，許多法官不敢相信，直言以後在上位者，是否皆可假合理管理之名，對下屬恣意行侮辱、羞辱之實？並說此例作成，之後絕對不會再有人敢申訴職場霸凌了。這名法官感慨「同仁當初是鼓起多大的勇氣才申訴，連司法院都認定職場霸凌了，結果法評這樣的認定，只是讓人覺得真的太不可思議了」。

當外界撻伐法評會的決議時，法評會事後解釋是認為李伯道還沒達到「情節重大」程度，還說他們也是「縝密而慎重討論」才認為請求不成立，並要各界不要做過多揣測，給他們「純淨的評鑑空間」。如今司法院直接將案子送給人審會審議，顯然對法評會的決議也覺得難以置信。

另外此次人審會也將討論最高法院法官盧彥如、段景榕、李英勇、李錦樑擬遷調為最高院庭長，最高行政法院法官蕭惠芳擬調派為最高行庭長案。