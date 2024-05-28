清潔隊員站垃圾車踏板墜地亡 新北環保局判賠60萬

新北市三重金姓清潔隊員家屬指控，環保局未在垃圾車後方設防護設備，導致金女執勤時墜落死亡，求償新台幣416萬元。新北地院認為環保局有過失，日前判環保局須賠60萬元。

新北市環保局表示，基於照顧清潔隊員及撫慰其家屬立場，不上訴。

家屬主張，金姓清潔隊員2020年4月隨垃圾車執勤，沿新北市三重區中正北路193巷附近進行垃圾清運作業，結果當垃圾車行經彎道時，金女自垃圾車後方墜落，導致創傷性顱內出血等傷勢，經急救後成植物人，並於2023年1月死亡。

家屬認為，金女當時是執行垃圾清運工作，因環保局疏失、未在垃圾車後方設置防墜設備，導致金女墜落，屬於職業傷害，扣除強制汽車責任保險金、撫卹金及喪葬補助後，向環保局求償416萬元。

環保局則主張，已明令禁止清潔隊員執勤時站在垃圾車輛後方腳踏板上，且清潔隊也有在勤前教育訓練中多次宣導，更定期辦理現場作業演練，金女不僅知道行為危險性，多年來也有參與勤前教育及現場作業演練，但仍圖一時之便，導致憾事發生；如果法院認為環保局應負賠償責任，金女本身應承擔9成責任。

新北地方法院法官認為，環保局疏未注意設置符合必要安全標準的防護設備，也沒讓金女使用安全帶等防護具，與金女墜落、受傷、最終死亡具相當因果關係；不過審酌環保局確實有辦勤前教育、現場作業演練及宣導，但金女仍站在踏板上，認定金女應自負5成責任。

法官審酌，扣除保險理賠金、撫卹金及喪葬補助費等後，環保局須賠償60萬元。全案可上訴。

環保局回應，事發後第一時間積極協助金女家屬處理醫療事宜，包括工資補償、保險理賠，以及由清潔隊長協助募得地方人士捐款54萬2500元等；而金女亡故後，也優先辦理撫卹作業，共給付439萬3710元。

環保局說，這件事故發生前，環保局就已在清潔隊循線收運垃圾車上全數加裝護欄，以確保隊員執勤安全，而其餘車種因執勤方式問題不加裝者，則嚴格禁止隊員在車輛行進間站在車後方，並已定期宣導，幹部也不定期在現場督導，但事發時金女仍違規站在垃圾車後方踏板，導致這次跌落事故。