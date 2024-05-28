涉砸500萬替郭台銘買連署開庭 周典論：檢無所不用其極偵辦

鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立參選總統，屏東地檢署調查，屏東縣議長周典論涉嫌出500萬元交付給潮州鎮長周品全、鎮長司機陳亮源，以每份500元連署書對價，像老鼠會方式拉人連署，依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌起訴周典論。屏東地院今開第2次準備程序庭，勘驗同案被告周品全、陳亮源、黃孝義的偵訊筆錄。周典論告訴法官，檢方無所不用其極偵辦他，懇請法官秉持公平正義、證據事實來審理本案。

今勘驗同案被告潮州鎮長司機陳亮源、潮州鎮長周品全、朱興堂主黃孝義3人偵訊時部分筆錄，勘驗後發現，檢方筆錄未完整記錄，周典論委任律師要求，勘驗結果取代原始筆錄內容。

現場勘驗周品全偵訊影像，2023年12月14日偵訊筆錄，檢方對周品全說「以大局為重，給我一點處理時間查證」、「涉及政治案件，不是我一個人可以決定」、「上面都同意，我們再放人」等語。

法官問周典論有沒有什麼意見？周典論戴上眼鏡後說，「本人很負責任跟法官報告」，他交付給周品全500萬元，第1次150萬元，第2次350萬元，交付這些錢的同時，他和周品全告知，是推動連署工作費，連署的人絕對不能拿到錢，拿到錢是違法的。他兩次交付款項給周品全時都有明確表達。陳亮源都是聽周品全指示，他沒有和陳亮源直接聯繫。

周典論強調，陳亮源跟黃孝義的宮廟連署「我真的不知道」，也沒有聯繫任何人，在這個案件中，他只有跟周品全聯絡。檢察官在112年12月14日訊問周品全，檢察官不應用超出尋常客氣的口吻對周品全講「報告鎮長」，還說要以「大局為重」、提到「涉及政治案件」，用和朋友一般地開玩笑口吻，「我覺得很奇怪」，檢方辦案應該就證據，獨立辦案。

周典論說，「檢察官左一句政治案件、右一句上面同意，請問檢察官，政治案件是否有政治人物給予好處，或是給你施加壓力，為什麼迎合政治勢力來羅織我的罪名，上面同意，上面是2樓、3樓還是更高的那一層樓？是否檢察官受上級指示，一定要定我周典論罪名，檢察官無所不用其極，以及各種違反程序正義的手段來偵辦我？」

周典論說，他懇請法官秉持公平正義、證據事實審理，檢察官各種違法偵查行為要一一檢視，請院方不能只要嚴厲標準檢視被告，要用更嚴厲標準檢視檢察官，否則相當於鼓勵檢察官不擇手段來偵查。法院是被告對抗檢察官不公不義偵查手段唯一希望，懇請法院明察本案，釐清真相，還他公道，拜託、謝謝！