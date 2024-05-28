北部網友被盜領普發現金6千元 彰化二名男女被判3月、5月徒刑

去年政府「全民共享普發現金」每人6千元，彰化縣41歲姚姓女子上網蒐集四名網友的身分證字號、健保卡號，以網路申請提領後，要存入31歲王姓男子的帳戶失敗，但被網友事後發現盜領而報警。彰化地院審結，依詐欺取財未遂、偽造文書、個人資料保護法等罪，分別判處姚女有期徒刑3個月、王男有期徒刑5個月，均得易科罰金。可上訴。

判決書指出，姚、王二人知悉可以「登記入帳」方式，以電腦或手機連結到財政部「全民共享普發現金」官網，輸入身分證字號、健保卡號和金融帳戶帳號，即可登記領取6千元的普發現金，兩人竟異想天開，姚女到臉書社群網站蒐集3名網友的身分證字號、健保卡號，王男經由債務關係取得另一名被害人的身分證字號和健保卡號，意圖詐領。

姚女去年4月清晨用手機上網登入財政部「全民共享普發現金」官網，一一輸入她和王男蒐集的4名被害人身分證字號、健保卡號，申請把4人的全民共享普發現金都存入王男的彰化銀行鹿港分行帳戶，未料彰銀以顯示「存戶查核資料錯誤」拒絕存入，姚、王詐欺取財未遂。