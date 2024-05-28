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陳子敬時任警局長叫下屬「關照」翁茂鍾還收禮10年 遭判休職6月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

富商翁茂鍾炒作佳和實業公司股票，違反證券交易法、商業會計法被判1年徒刑定讞，台南地檢署核准易服社會勞動，時數為2196小時，履行期間2年。時任台南市警局局長陳子敬要官田分駐所副所長楊博賢「關照」，監察院彈劾陳子敬、楊博賢、時任分駐所所長陳宏平與南檢主任觀護人韓國一，懲戒法院今判陳子敬休職6月，其餘人免議。

曾獲時任台南市長賴清德讚揚「功在台灣、功在台南」的陳子敬，2016年從台南市警察局長一職退休後，曾擔任台中市長盧秀燕副手。

監院指出，翁茂鍾2002年至2004間年炒作佳和公司股票，遭判1年徒刑，台北地檢署函請南檢代為執行，南檢核准易服社為勞動。

翁為逃避執行，請當時的台南地檢署檢察長周章欽指示韓國一，指定鄰近佳和公司的麻豆分局為社會勞動執行機構，陳子敬要楊博賢「關照」翁茂鍾。負責監督翁易服社會勞動業務的楊博賢，明知翁未實際到分駐所服社會勞動或遲到早退，仍與員警在出勤社會勞動相關簿冊上簽章、認證時數，甚至翁履行社會勞動期間在官田分駐所「批改佳和公司公文」，分駐所所長陳宏平也疏於督導。

懲戒法院指出，2011年12月楊博賢前往陳子敬台中大甲住處向陳母靈堂上香，陳向楊表示「警友會的翁茂鍾理事長過一陣子會到官田分駐所執行社會勞動，他過去對警察幫忙很多」，暗示楊關照。楊博賢與官田分駐所的員警知道翁茂鍾出勤異常卻放水，協助翁累積時數，完成社會勞動。

陳子敬也被查出收受翁茂鍾十多件襯衫、補品，時間長達近10年。懲戒法院認為陳影響警察公正廉潔形象，有懲戒必要，且未逾懲戒權行使期間，判他休職，期間6月。

韓國一、楊博賢、陳宏平部分，懲戒法院認為韓破壞國家刑罰權行使，陳宏平未切實監督考核，重創執法機關形象，兩個人應「降一級改敘」；而違法亂紀的楊博賢帶領所內警員偽造文書，應該「降二級改敘」，但因3人的追懲期間都已經超過，因此免議。本件仍可上訴。

陳子敬擔任台南市警察局長任內，協助遭判刑的富商翁茂鍾完成社會勞動，且收受翁的襯衫、補品長達近10年，懲戒法院認為陳影響警察公正廉潔形象，今判他休職，期間6月。聯合報系資料照
陳子敬擔任台南市警察局長任內，協助遭判刑的富商翁茂鍾完成社會勞動，且收受翁的襯衫、補品長達近10年，懲戒法院認為陳影響警察公正廉潔形象，今判他休職，期間6月。聯合報系資料照

翁茂鍾 陳子敬

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