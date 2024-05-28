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一審主任遴選 新北檢推舉吳秉林、許宏緯、周懿君
年度一審主任檢察官遴選即將到來，新北地檢署今舉行推薦票選，結果決定今年推舉3人，分別是企業犯罪專組檢察官吳秉林及檢肅黑金專組許宏緯、周懿君。推舉名單出爐後，將由法務部檢察官人事審議委員會民選委員，進行人選推薦會議提交檢審會討論，最後送交新任部長鄭銘謙圈選。
今天新北檢票選的選舉人為144人，實際領票人數為119人，每張票最多不得推選超過2人，最後出現3張重複或全部推選的無效廢票。開票結果，得票最多的為吳秉林75票、許宏緯63票、周懿君60票。
其中，司法官50期的吳秉林，歷任重大刑案組、緝毒組、公訴組及企業犯罪組，今年剛榮獲新北市優秀青年及高檢署評選優良檢察官，偵辦過的重大矚目案包括上市公司華豐輪胎操縱股價案、上櫃公司御頂集團背信及內線交易案、輔仁大學校長背信案、凱基銀行行員背信案、三重惠心診所逃漏稅案等。
司法官49期的許宏緯，歷任重大刑案、毒品、婦幼、黑金、公訴及執行組，偵辦過羅傑斯人工智能私設在台研發中心案、新北市議員黃淑君賄選案、三峽農會賄選案、新北市議員曾煥嘉助理費案、永和女房東命案、孫志全反滲透法案等。
司法官50期的周懿君，目前是廉政署駐署檢察官，曾偵辦空軍少將張偉收賄案、烏來議員王章助理特別費案、台北市刑大警員收賄及包庇詐欺組織案、彩鑽女王蘇怡吸金案、上櫃公司真好玩董事長周玄昆掏空案、江媽炒房團詐貸案、92公斤安非他命輸日案等矚目重大案件。
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