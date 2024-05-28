彰化議員施嘉華二度判當選無效 蕭美琴堂哥遞補議員

彰化縣議員施嘉華與其父親在前年九合一選舉期間，假借贊助村里長、鄉鎮代表候選人文宣品，以行賄綁樁，已被二審依交付賄賂罪，判刑3年1月，民事部分今審結，判當選無效確定，其縣議員之缺將由「落選頭」的前縣議員蕭文雄遞補。

施嘉華參選本屆彰化縣第三選區和美區縣議員時，與其父親施復興利用贊助或墊付文宣品費用的名義，拉攏較具地方影響力的鄉鎮民代表或村長候選人。二審被依交付賄賂罪分別判處施嘉華與施復興3年1月、3年3月、褫奪公權3年，仍可上訴。民事當選無效之訴，今審結，駁回上訴，判當選無效確定。

彰化縣議會表示，依據地方制度法79條規定，內政部在收到法院判決書後，會將現任議員施嘉華解職，再依公職人員選舉罷免法第74條規定，由落選票數最高票的蕭文雄遞補，內政部在通知縣選委會和議會後，議會將會安排蕭文雄補宣誓就職。

施嘉華在上屆縣議員選舉中也涉入賄選案，但他獲不起訴，僅其父親被判刑，但仍被彰化地方法院判決當選無效，施嘉華不服上訴，台中高分院駁回上訴，確定施嘉華當選無效，由落選頭的民進黨籍王國忠遞補成彰化縣議員。

本屆施嘉華再度被解職，將由無黨籍的蕭文雄遞補，施嘉華今天未接電話，家人表示，還未收到法院判決書，平常施嘉華一樣繼續在做選民服務工作。