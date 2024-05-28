聽新聞
test
0:00 / 0:00
林明佐貪汙案扯出博弈大咖 擁黑色賓利「防彈」知名
台中地檢署偵辦刑事局警政監貪汙洩密案，從本月初開始，陸續展開數波行動，傳喚證人、被告達27人，檢方在上周行動，帶回博弈集團幕後負責人、綽號「阿古」的陳姓男子，陳與林明佐等7人，也都被檢方聲押獲准，陳在過去也曾涉嫌經營賭博案件、教唆同夥開槍，而被警方帶回偵辦，但最後因證據不足，獲得無罪宣判，當時陳駕駛的黑色防彈賓利車因而曝光。
據了解，台中地檢署偵辦此起博弈網站洗錢案，一共搜索28處地點，傳喚、拘提27名證人、被告到案，林明佐、博弈集團陳姓男子等7人，陸續被檢方聲押獲准，初步估算，此案涉及洗錢的金額超過百億元。
經查，陳姓男子（52歲）綽號「阿古」早在10多年前，因涉嫌經營「天下博弈網」，與其他博弈網站產生糾紛後，教唆共犯到一處職業簽賭網站開5槍，當時台中市刑大據報調查，循線帶回陳男等涉案27人，以槍砲、賭博等罪，將陳等人移送台中地檢署偵辦。
警方調查時，陳所駕駛一輛要價千萬、擁有防彈玻璃的黑色賓利轎車，因而曝光；辦案人員透露，陳駕駛該種車輛，除了展現派頭、保護安全之外，也有吸引更多的成員加入的意涵。
不過一審審理時，法官即認定無證據顯示陳有經營「天下博弈網」，另外涉嫌開槍的歹徒、犯案的手槍沒有查獲，雖然有證人指證，陳案發前在金錢豹南七店內，撥打手機講電話時提到「打得融苟苟（台語：破破爛爛）」，但不能就此證明，陳有教唆共犯開槍犯案，判陳無罪，二審後來也維持一審認定，全案無罪確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言