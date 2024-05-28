林明佐貪汙案扯出博弈大咖 擁黑色賓利「防彈」知名

台中地檢署偵辦刑事局警政監貪汙洩密案，從本月初開始，陸續展開數波行動，傳喚證人、被告達27人，檢方在上周行動，帶回博弈集團幕後負責人、綽號「阿古」的陳姓男子，陳與林明佐等7人，也都被檢方聲押獲准，陳在過去也曾涉嫌經營賭博案件、教唆同夥開槍，而被警方帶回偵辦，但最後因證據不足，獲得無罪宣判，當時陳駕駛的黑色防彈賓利車因而曝光。

據了解，台中地檢署偵辦此起博弈網站洗錢案，一共搜索28處地點，傳喚、拘提27名證人、被告到案，林明佐、博弈集團陳姓男子等7人，陸續被檢方聲押獲准，初步估算，此案涉及洗錢的金額超過百億元。

經查，陳姓男子（52歲）綽號「阿古」早在10多年前，因涉嫌經營「天下博弈網」，與其他博弈網站產生糾紛後，教唆共犯到一處職業簽賭網站開5槍，當時台中市刑大據報調查，循線帶回陳男等涉案27人，以槍砲、賭博等罪，將陳等人移送台中地檢署偵辦。

警方調查時，陳所駕駛一輛要價千萬、擁有防彈玻璃的黑色賓利轎車，因而曝光；辦案人員透露，陳駕駛該種車輛，除了展現派頭、保護安全之外，也有吸引更多的成員加入的意涵。