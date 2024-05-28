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廉政署長今上任 馮成：降低貪瀆發生率
法務部廉政署今舉行卸、新任署長交接暨新任署長宣誓典禮，由廉政署副署長馮成接任廉政署長一職。法務部長鄭銘謙監誓後表示，法務部會以賴清德總統就職演說的清廉執政及建立開放透明的政府為目標。馮成說，廉政署未來會著重防貪，降低貪瀆發生率，用廉政打開邁向國際的路。
鄭銘謙說，感謝莊榮松擔任廉政署長兩年多期間，延續廉能政策，以機關採購廉政平台為例，開設數量從原先40幾案，增加至76案，總金額達1兆6000億餘元，顯示政府採購文化有根本性的改變。
鄭銘謙表示，現在全球正面臨貪瀆犯罪智慧化的挑戰，期許馮成及全體廉政同仁將危機化為轉機，提出「預防先行，肅貪為輔」、「完善法制，與時俱進」、 「團隊作戰，強化肅貪能量」、「善用AI，智慧轉型科技辦案」及「正人正己，為機關標竿」等5項期許。
馮成表示，廉政署未來會遵照指示著重於防貪，希望政風同仁能協助機關找出風險所在，降低貪瀆的發生率，精緻偵查，提高犯罪定罪率。此外，希望同仁嚴守紀律，正人正己；辦案時，嚴守程序正義，證據更明確，注意保障人權，接軌國際，加強與各國、非政府組織的合作，實踐新政府清廉勤政目標。
廉政署今舉行卸、新任署長交接暨新任署長宣誓典禮，由鄭銘謙監誓及致詞，法務部政務次長黃世杰、常務次長黃謀信、主任秘書繆卓然、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、新北地方檢察署檢察長余麗貞、內政部警政署署長張榮興、經濟部水利署署長賴建信、各政風機構13職等、12職等主管及廉政署同仁等80人觀禮。
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