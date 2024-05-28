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詐團老手法誆偏鄉民眾 警埋伏巷逮車手保住老農30萬元
詐騙集團以「假檢警，真詐財。」手法行騙彰化縣偏鄉，警方根據情資鎖定「假警察」到大城鄉取款，追蹤到員林火車站一舉成擒，假警察林男當場說「跟你們（警察）走」，坦承擔任車手，但說不出要交款給誰，警詢後依詐欺罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
彰化縣員林警分局村上派出所長魏搏億今指出，檢方指揮調查詐騙案，警方接獲情資，詐團假扮檢察官和警察，打電話給大城鄉某老農，聲稱他的金融帳戶被犯罪集團用來洗錢，目前檢警鎖定辦案，必須領出存款給警察保管，因偵查不公開，不能透露給任何人知道。
被害人提領30萬元交給林姓假警察「保管」，員警根據情資跟蹤，在林姓假警察到員林火車站排隊要買車票回新竹市時，上前出示證件和逮捕，林男連聲說「我跟你們走」配合交出手機和現金30萬元，但說不出要上繳現金給誰，只知都是代號。警方成功攔截車手後通知被害人，被害人才知被詐。
員林分局長吳詠傑強調，檢警不會派人向民家拿錢保管現金、存摺或金融卡等物品，也不會打電話、傳簡訊或用通訊軟體聯繫告知民眾涉案，若需傳喚出庭都會正式發出傳票通知，民眾若遇到奇怪狀況可撥電話165查詢。
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