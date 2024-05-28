警政監涉勾結博奕集團案 中檢再聲押5人獲准

中檢偵辦刑事局林姓警政監擔任台中市刑警大隊長時涉嫌洩密博奕集團案，先前聲押林男等2人獲准。檢察官上周發動第3波行動，成功聲押博弈集團幕後主嫌陳男等5人。

台中地檢署今天表示，檢方於民國113年5月22日、23日，指揮司法警察機關，針對博弈集團案件執行第3波調查，前往犯嫌處所進行搜索，並陸續傳喚、拘提被告到案說明。

檢方指出，檢察官複訊後，認定博弈集團幕後主嫌陳男、前記者史男與集團幹部等5人，涉犯組織犯罪條例、洗錢及賭博等罪嫌重大，且有逃亡及串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。本案相關案情，陸續偵查釐清中。

全案起於，台中市刑大去年支援高雄市警局刑大科偵隊偵辦網路博弈案件，偵辦時搜查多個據點，疑似發生洩密情事，造成多名涉案人事先撤離並搬移相關金流，涉案人則逃逸。

檢方今年5月1日先帶回電競聯盟前董事長徐女到案，認定涉有賭博、洗錢等罪嫌重大，諭知新台幣300萬元交保。

中檢指揮廉政署中部調查組等單位，本月2日前往刑事警察局及林姓警政監住所搜索；檢廉發現，林男有高達新台幣2000萬元以上金流交代不清。檢察官認為林男涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌，向法院聲請羈押獲准，全案曝光。

專案小組在首波行動後，7日起進行第2波調查，帶回博弈集團主要幹部劉男與共犯等8人偵辦；檢察官複訊後聲押劉男獲准，其餘人交保或請回。專案小組經過濾扣案卷證，本月22日、23日發動第三波行動，再聲押5人獲准。