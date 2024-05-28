快訊

立院職權行使法完成二讀！綠委朝韓國瑜射「青鳥紙飛機」 藍委急用標語遮擋

羅智強遭邱議瑩打臉！徐巧芯「加入戰局」拉衣角理論 議場爆發拉扯衝突

直播突遭邱議瑩攻擊嗆「沒被打過嗎？」 羅智強辦公室譴責：研擬法律處理

警政監涉勾結博奕集團案 中檢再聲押5人獲准

中央社／ 台中28日電

中檢偵辦刑事局林姓警政監擔任台中市刑警大隊長時涉嫌洩密博奕集團案，先前聲押林男等2人獲准。檢察官上周發動第3波行動，成功聲押博弈集團幕後主嫌陳男等5人。

台中地檢署今天表示，檢方於民國113年5月22日、23日，指揮司法警察機關，針對博弈集團案件執行第3波調查，前往犯嫌處所進行搜索，並陸續傳喚、拘提被告到案說明。

檢方指出，檢察官複訊後，認定博弈集團幕後主嫌陳男、前記者史男與集團幹部等5人，涉犯組織犯罪條例、洗錢及賭博等罪嫌重大，且有逃亡及串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。本案相關案情，陸續偵查釐清中。

全案起於，台中市刑大去年支援高雄市警局刑大科偵隊偵辦網路博弈案件，偵辦時搜查多個據點，疑似發生洩密情事，造成多名涉案人事先撤離並搬移相關金流，涉案人則逃逸。

檢方今年5月1日先帶回電競聯盟前董事長徐女到案，認定涉有賭博、洗錢等罪嫌重大，諭知新台幣300萬元交保。

中檢指揮廉政署中部調查組等單位，本月2日前往刑事警察局及林姓警政監住所搜索；檢廉發現，林男有高達新台幣2000萬元以上金流交代不清。檢察官認為林男涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌，向法院聲請羈押獲准，全案曝光。

專案小組在首波行動後，7日起進行第2波調查，帶回博弈集團主要幹部劉男與共犯等8人偵辦；檢察官複訊後聲押劉男獲准，其餘人交保或請回。專案小組經過濾扣案卷證，本月22日、23日發動第三波行動，再聲押5人獲准。

台中市 檢察官 賭博

延伸閱讀

前刑大隊長林明佐貪汙洩密…檢第三波搜索 博弈老闆、前記者收押

Toyz今發監母陪報到 一臉沉重預告「可能離開這片土地」

林明佐認罪「不乾不脆」 博弈集團負責人也遭聲押

警政監林明佐中美人計？電競前女董座提前300萬交保

相關新聞

台商拉情報員當共諜 學弟拒絕「背叛國家」、他被輕判緩刑

高雄許姓台商在大陸生活多年，陸方掌握許男學弟任職國安局重要幹部，竟以許男妻子、孩子當籌碼，要求許男回台拉攏學弟當共諜，結...

台南警車追捕毒犯撞上26歲兒變植物人 單親媽提國賠二審再敗訴

永康警分局復興派出所楊姓員警3年多前開巡邏車支援查捕毒犯途中，在中華與中山南路路口，與26歲林姓機車騎士車禍，林人車倒地...

廉政署長今上任 馮成：降低貪瀆發生率

法務部廉政署今舉行卸、新任署長交接暨新任署長宣誓典禮，由廉政署副署長馮成接任廉政署長一職。法務部長鄭銘謙監誓後表示，法務...

詐團老手法誆偏鄉民眾 警埋伏巷逮車手保住老農30萬元

詐騙集團以「假檢警，真詐財。」手法行騙彰化縣偏鄉，警方根據情資鎖定「假警察」到大城鄉取款，追蹤到員林火車站一舉成擒，假警...

彰化縣議員施嘉華贊助文宣品涉賄 今判當選無效確定！

彰化縣議員施嘉華與其父親在前年九合一選舉期間，利用贊助或墊付文宣品費用的名義，拉攏鄉鎮民代或村長候選人支持，一審施與其父...

私設道路人行道長青苔 男子滑倒請求百萬國賠法官判准

基隆市林男走在長青苔的社區私設道路人行道，滑倒後受傷，訴請國家賠償193萬元。基市府辯稱，僅曾依府定計畫維護瀝青混凝土道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。