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非法募集有價證券逾1億元 嘉檢證交法起訴7人

中央社／ 嘉義市28日電

嘉市呂姓男子等7人分別為公司負責人及主管，被控民國106及107年間，以5個高報酬投資案吸引民眾投資認股，非法募集有價證券逾新台幣1億元，嘉檢偵結依違反證交法起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，這起案件於106年至107年間，由歐陽姓男子及張姓男子主導營運策劃，分別利用「一番扭蛋機」等5件投資案，並由陳姓男子經營的公司負責投資案的行銷宣傳、招募股東及業務訓練等工作。

檢方表示，李姓男子負責開發北部投資者及管理北部業務人員；梁姓男子負責實體店面選址、開發中部投資者及管理中部業務人員；呂姓男子負責開發南部投資者並管理南部業務人員；林姓男子、歐陽姓男子及張姓男子討論決定投資方案報酬率，並不定期在台中市西屯區某大樓舉辦說明會。

檢方指出，由歐陽男、陳男擔任主講，提供投資人5間公司投資案的報酬分析等文宣資料，宣稱以每股價格10萬元、14萬2500元或15萬元不等價格認購，就可成為公司股東，可賺取高額報酬等語，讓與會投資人誤認公司前景可期，而簽屬「股東合約書」及領取股東憑證，總計陳男等7人以此方式非法募集公司有價證券金額計1億288萬多元。

檢方說，呂男等人所經營的公司，陸續因經營不善關閉，投資人求償無門提告，因查無構成詐欺犯罪要件，不起訴處分，後續部分被害人則向調查局嘉義縣調查站檢舉，偵辦後，並移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義地檢署表示，經調查，呂男等7人均違反證券交易法的非法募集有價證券等罪嫌，且金額達1億多元，檢察官日前依法起訴7人。

嘉義 投資人 歐陽

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