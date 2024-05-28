台商拉情報員當共諜 學弟拒絕「背叛國家」、他被輕判緩刑

高雄許姓台商在大陸生活多年，陸方掌握許男學弟任職國安局重要幹部，竟以許男妻子、孩子當籌碼，要求許男回台拉攏學弟當共諜，結果被愛國的學弟悍拒「絕不背叛國家」。高雄地檢署去年依違反國家安全法將許男起訴，許一審被判刑6月，得易科罰金，上訴後今高雄高分院改判5月，緩刑3年。

52歲許姓台商2001年起赴大陸經商，在江蘇省某間企業擔任高階經理。檢調掌握，大陸國家安全部想接觸台灣國安局幹部，卻苦無下手機會，直到情資發現許男是該名幹部學長，於是計畫拉攏許男成為吸收國安局幹部的角色。

2015年7月間，許男入境大陸後申請暫住登記，馬上被國安部人員請到「小房間」，拿出許男學弟任職單位、職稱、姓名等資料，希望許男協助接觸，還搬出許的妻子、孩子當籌碼，稱只要許男協助接觸學弟，就能讓孩子進入理想學校就讀。

隔年8月間，許男從大陸返台，陸方情治人員再找上門，交代他務必接觸學弟，許男回台後，藉著大學同學會機會，碰到學弟，他趁著與學弟抽菸時，稱自己被陸方軟禁，還把利誘過程告訴學弟，轉達陸方希望學弟為祖國統一努力。

結果話剛說完，馬上被學弟拒絕，還要求許男把原話轉給大陸「絕不背叛自己的國家」，要他們別再花心思在台灣。許男遭拒後仍不死心，多次企圖聯繫學弟，但均被拒絕或拒接電話，直到新冠疫情爆發，許男才沒再聯絡。

但他接受大陸情治單位吸收，拉攏學弟的行為已被調查局國安站掌握，許男去年1月回台時，一入境就當場被辦案團隊逮到。

雄檢偵辦時，許男坦承有按陸方人員指示接觸學弟，但他是希望學弟解決他的困境，讓他即便失敗返陸，也不會被國安部報復，在大陸工作的台灣人，真的很辛苦，他很擔心惹禍上身，畢竟在大陸人會隨時不見。

但檢方認為，若許男擔心被陸方報復，只需要敷衍國安部官員就好，何必探詢學弟在哪上班，刺探任職單位，綜合事證後，許男確實有接受大陸指示在台發展組織，偵結依法起訴。

高雄地院審理後，因牽涉國家重要情報人員資料，審理期間及判決均未對外公開，最終法官依發展組織未遂罪判許男6月徒刑，得易科罰金。