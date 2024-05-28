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彰化縣議員施嘉華贊助文宣品涉賄 今判當選無效確定！

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣議員施嘉華與其父親在前年九合一選舉期間，利用贊助或墊付文宣品費用的名義，拉攏鄉鎮民代或村長候選人支持，一審施與其父分別被判刑3年2月、3年4月，都褫奪公權3年，民事部分，施當選無效，此案刑事、民事部分都上訴二審，刑事部分在5月初審結，判施與其父3年1月、3年3月，仍褫奪公權3年，民事部分今審結，駁回上訴，判當選無效確定。

檢警調查，前年選舉期間，施嘉華參選彰化縣第三選區（和美）縣議員，利用贊助或墊付文宣品費用的名義，拉攏較具地方影響力的鄉鎮民代表或村長候選人。

其中，施嘉華贊助5.5萬元的文宣筆、打火機給伸港鄉周姓鄉代候選人，施復興贊助價值約7.2萬千元的口罩給邱姓和美鎮民代表候選人，贊助1.5萬元的文宣筆給林姓伸港鄉代候選人，要求這些候選人協助，讓選民投票給施嘉華。

施復興父子應訊時強調，他是與村長、鎮代候選人聯合競選，才會代購各種文宣品，並向相關候選人收取文宣品費用，並非賄選。施復興腦部曾手術，經常忘記事情，檢察官偵訊時態度凶悍，導致他們記憶力混亂，才不記得曾向聯合競選者收款等事項。

刑事部分，二審在今年5月初審結，認為施與其父涉犯交付賄賂罪，部分犯罪事實與一審認定不同，分別減輕一個月，改判3年1月、3年3月、褫奪公權3年，仍可上訴。

民事部分，一審認定，施與其父假借免費提供文宣品等名義，等同變相給付，藉此影響周等三人的投票意念，主觀上是基於賄選的犯意而交付賄賂，客觀上已足以動搖有投票權人之投票意向，而影響有投票權人之投票行為，上開賄賂之交付與周慶郎等人投票權為一定行使之間，具有對價關係，賄選行為明確，已堪認定，認為違反選罷法交付賄賂行為，判當選無效，此案上訴台中高分院後，今天駁回上訴，全案確定。

彰化縣議員施嘉華涉嫌違反選罷法，台中高分院今判當選無效確定。圖／摘自彰化縣議會
彰化縣議員施嘉華涉嫌違反選罷法，台中高分院今判當選無效確定。圖／摘自彰化縣議會

投票 賄選

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