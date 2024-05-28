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留4貓在家誤觸廚房感應爐開關失火 飼主判拘30天

中央社／ 高雄28日電

高雄洪姓女屋主與陳姓女友人一起養了4隻貓，但2人北上外出時沒將貓咪關籠，致貓咪誤觸廚房感應爐開關起火，幸無傷亡；高雄地院依公共危險罪判陳女拘役30天，可易科罰金。

高雄地方法院審理時，陳女解釋起火原因不一定是貓咪，感應爐會起火是因為上面有放東西，但不知道放什麼東西等語。但法官傳喚廠商作證，感應爐有安全鎖設計，如果鎖起來即便上面有放東西，基本上也不會燒起來，但如果貓剛好按到解鎖鍵位置時間太長，也可能被解鎖等。

法官綜合相關事證，認為洪女（另案審結）離家前曾把金屬鐵網放置在感應爐附近，貓咪應是不小心把鐵網移動至感應爐上，又不慎誤觸開關致火警發生，據此認定飼主有過失責任，依失火燒燬物品罪判陳女拘役30天，得易科罰金，可上訴。

判決指出，27歲洪女與24歲陳女共同住在高雄三民區1處社區大樓，並共同養了4隻貓咪，但2人去年1月初先後北上外出，並照平時放任4貓在屋內跑跳；不料其中1隻貓1月8日誤觸廚房感應爐開關，導致火警，幸好屋內自動灑水設備啟動撲滅火勢，才沒延燒造成重大傷亡。

消防鑑識小組進一步釐清起火原因，經排除機械故障後，研判是貓咪誤觸感應爐開關，導致感應爐檯面不明金屬網狀物持續加熱後，引燃周遭物品，進而釀成火警；警消鑑識後，將2人依法送辦。

廚房 貓咪

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