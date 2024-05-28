前刑大隊長林明佐貪汙洩密...檢第三波搜索 博弈老闆、前記者收押

台中地檢署追查刑事局三線二星警政監林明佐貪瀆洩密案，檢方在上周22日至24日展開第三波搜索行動，帶回博弈集團陳姓負責人、陳姓左右手，以及史姓前媒體人，三人都已被裁羈押禁見，台中地檢署表示，此案以賭博、洗錢、組織犯罪等罪偵辦，仍在偵查中，尚無法向外界說明。

台中地檢署偵辦刑事局警政監洩密案，上周展開第三波搜索行動，帶回史姓前媒體人、博弈集團綽號「阿古」的陳姓負責人，以及其陳姓左右手，二人都被認定涉犯賭博、洗錢、組織等罪，犯罪嫌疑重大，在24日向台中地院聲請羈押獲准。

據查，此案在去年偵辦時，陳姓負責人已有收到風聲，準備搭機出國避風頭，不過被檢方掌握，在桃園機場攔截，當時檢方命陳以1000萬元交保，陳後來都被檢方掌握行蹤，在上周時展開第三波行動時，帶回陳訊問後，向法院聲押。

另外史姓前媒體人在2007年擔任記者期間，曾發生協助「周政保」拍攝嗆聲錄影帶的事件，當時外界質疑破壞社會治安，後來電視台多次致歉後，有相關主管下台負責。

檢、廉偵辦此案時認為，林明佐和電競聯盟前董事長徐培菁掛鉤，本月1日就先依賭博、洗錢等罪嫌命徐300萬元重保。據了解林雖認罪，但認的不乾不脆加上還有共犯遭聲押，檢方7、8日再搜索博弈集團，將劉姓負責人聲押獲准，其餘交保、請回。

檢方查，林明佐擔任台中市刑大大隊長期間和博弈集團交往密切，提前將檢警偵辦行動洩密，讓對方提前轉移據點，導致搜索行動不如預期，5月2日指揮廉政署搜索林位於刑事局警政監辦公室、住處，在他戶頭發現2000多萬元現金、家中也藏有百萬元現金。

據了解，林明佐起初仍心存僥倖，直到檢廉一一出具他金流動向、通聯等，保守估計至少有2000多萬元來源不明財產，林在檢、廉勸說下認罪，但仍「認得不乾不脆」，加上還有博弈業者等共犯清查中，最終被依組織、貪汙等6重罪收押禁見。