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指郭璽是「綠營打手」 李眉蓁判賠30萬元

中央社／ 高雄28日電

國民黨籍高雄市議員李眉蓁參選2024年高雄第3選區立委時，發表「郭璽就是綠營打手」等言論，遭前海軍顧問郭璽認有損名譽提告求償。橋頭地院判李應賠新台幣30萬元，可上訴。

根據判決書，郭璽主張，李眉蓁基於使他不能當選立委意圖，去年11月間在臉書（Facebook）發布「郭璽就是綠營打手」、「軍火商」、「尹清楓案重要關係人」等內容，並經新聞台報導。

郭璽表示，他在尹清楓命案已受台北地檢署不起訴處分，他沒有從事軍火買賣，且他為台灣麻將最大黨主席，與民主進步黨沒有關聯。他認為李眉蓁發表相關內容已侵害自身名譽權，求償300萬元並在報紙上登載澄清啟事。

李眉蓁表示，稱郭為「尹清楓案重要關係人」屬合理意見表達且未稱他是嫌疑人；「軍火商」僅是職業描述，沒有提及郭有從中獲取不法利益；「綠營打手、綠色利益共同體」部分則是她基於郭在直播上言論而做的主觀評論意見。

李眉蓁認為，發表內容均是可受公評事項陳述意見，應受言論自由保障，沒有不法侵害郭璽名譽權。

橋頭地方法院審酌，李提及「民進黨打手」、「綠色利益共同體」部分，已具體指涉人、事、物內容，相關言論影響郭璽立委選情，已不是單純意見表達，且欠缺善意及公益性，僅為挽救李自身的選情，未盡合理查證義務，不屬言論自由保障範圍，判李應賠償郭精神慰撫金30萬元，可上訴。

另外，「尹清楓案涉案人」、「軍火商」等內容因非全然無據並與公益有關，認定李沒有不法侵害郭璽名譽權。

公益 李眉蓁 郭璽

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