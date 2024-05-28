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新黨北檢告發黃捷、邱議瑩抽表決卡涉竊盜 公布罷免8立委名單
立法院會17日審查國會職權修法等法案，朝野嚴重衝突，各黨人士互控偷走表決卡，造成當日採舉手表決。新黨、台灣新社及黨外新連線等團體今赴台北地檢署，告發民進黨立委黃捷和邱議瑩涉犯竊盜罪。
新黨今提出罷免民進黨立委名單，包括：黃捷、吳思瑤、邱議瑩、林淑芬、郭國文、張宏陸、王美惠及鍾佳濱等8人。
新黨發言人陳麗玲表示，本月17日立法院會，黃捷及邱議瑩趁著立委保護韓國瑜時，拿走立委桌上的表決卡，認為不告而取謂之偷，對此提告黃、邱涉犯竊盜罪，將證據光碟提交檢方，以正視聽。
事件源於，本月17日立法院會審查國會職權修法等法案時，發生肢體衝突，事後各黨人士互控偷走表決卡，當天最終採舉手表決。
國民黨團23日開記者會公布影片，國民黨委員看到民進黨委員先拿了表決器上的表決卡後，國民黨委員要拿回屬於藍委的表決卡。
民進黨也於同日開記者會，公布影片並指出，當時黃捷抽走表決卡後，交還給議事人員，遭國民黨立委徐欣瑩搶走，當時徐持有多張表決卡。對此，徐則說，她手上的表決卡正是黃捷抽走的國民黨立委魯明哲、李彥秀、吳宗憲及邱鎮軍等人的表決卡，她試圖要把表決卡物歸原處。
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