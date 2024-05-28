周思潔打官司討600萬違約金願調解 怒批小蟲「謊話連篇」

周思潔。圖／聯合報系資料照片

歌手周思潔（本名周慧娟）2020年重返歌壇，與華語流行歌壇資深製作人「小蟲」陳煥昌合作製作專輯「傻傻的花」，但周思潔指控小蟲收錢卻未交出音樂分軌檔案，導致出片日期不斷延宕，提民事訴訟向小蟲求償600萬元違約金，並要求交付8首歌分軌母帶。台北地方法院今開庭，周思潔表示她願意調解，但小蟲必須親自出庭，並再度批評小蟲講的都是謊言，「謊話連篇」。

台北地院今上午10時開庭，周思潔因大雨耽擱而延遲出庭，待庭末才趕抵現場，被法官問及是否有調解意願？周思潔表示，她願意調解，但如果要調解，小蟲要親自出庭，「因為他講的都是謊言」，分軌母帶是基本要提供的，否則演唱會無法使用，根本不用特別提點。

周思潔說，小蟲至今還是在說謊，答辯狀還敢提出這種荒謬的言論，若調解的話，小蟲必須出庭講實話，不能再謊話連篇。小蟲委任律師反駁，如果周思潔仍持續講這種話，他就會建議小蟲不要調解。

小蟲律師指出，他可以請當事人親自出庭，但請周思潔不要再說出謊話連篇這種話，「否則我對不起當事人」；周思潔則當庭回嘴，「是他對不起我吧！」法官也勸雙方抱持良善態度，並諭知將案件移付調解。

法院今開庭時，周思潔委任律師指出，小蟲未交付音樂分軌母帶，僅於2019年8月13日後期壓制CD的母帶，且歌曲「真愛傳說」有一句錄音瑕疵，音樂品質粗糙，經第三人混音師判斷根本無法混音及後續上架，還需再混音、調整，會再與當事人討論是否提出相關對話紀錄佐證。

周思潔律師說，周思潔當時想要報名金曲獎，且為求和小蟲維持友好合作關係，才會於2018年6月底就交付第一期尾款，但周思潔從頭到尾沒有同意小蟲遲延完成製作，或無須交付分軌母帶。

小蟲律師指出，音樂分軌母帶就是檔案，小蟲已經交付最後成品母帶，且合約、律師函中也沒有約定要提供分軌母帶，卻在3、4年後要求交出分軌母帶，認為對方請求毫無理由。