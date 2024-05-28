恨好友「背棄」他交女友 高醫大護理生持刀棍二度重擊同學被判刑

就讀高雄醫學大學護理系的丁姓男子，不滿蔡姓好友交女友後刻意疏離，5年前持刀械二度埋伏蔡男，造成蔡男蜘蛛網膜出血、聽力受損與骨折，丁男一、二審被依重傷害未遂判4年10月，高雄高分院今更一審宣判，考量雙方以50萬元和解，從輕改判3年10月，可再上訴。

判決指出，丁男、蔡男為同系同學，2019年中，丁男發現蔡男交了女友後，對他越來越疏離，丁男不滿蔡男背棄他，同年6月3日攜帶刀械及酸痛貼布攻擊蔡男，所幸蔡男奮力抵抗，奮力丁男才未得逞。

沒料事隔4個月，丁男氣憤未平，同年10月8日，帶著球棒、水果刀、料理刀等武器在高醫地下停車場埋伏，見蔡男帶著林姓女友現身，隨即拿球棒猛及蔡男頭部，蔡倒地後，丁又繼續攻擊，所幸其他同學幫忙，才讓蔡男得以逃脫。

蔡男就醫有頭部鈍傷、頭皮血腫、頭部蜘蛛膜下腔出血、硬腦膜上出血、肢體、軀幹多處鈍挫傷、左耳聽力缺損，林女為保護蔡男，頭部也遭丁男攻擊受傷，所幸兩人均無生命危險。

法院審理時，蔡男指丁男對他有超越一般同學的喜歡，才刻意和丁男保持距離，先前丁男就曾跟蹤過他，還企圖弄瞎雙眼。

丁男被逮後，於一審法院審理時寫下自白，稱會犯案是蔡男奪走他的一切，「我也要你付出代價，我要讓你感受我的痛苦，我要刺瞎你的雙眼，讓你嘗嘗眾叛親離、失去夢想、無助絕望的感覺是甚麼樣的滋味」。他帶著刀具、酸痛貼布，是想讓蔡男眼睛睜不開，再用剪刀刺瞎雙眼，讓他當不成護理師。

一、二審法院審理後，法官認為丁男雖有憂鬱症，但醫院評估均在正常範圍，丁男在案發時，並無智力缺損而無法辨識，丁男僅因主觀認知偏差，二度攻擊蔡男依重傷害未遂，判其有期徒刑4年10月。