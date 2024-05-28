聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／飛兒樂團Faye涉誣告 阿沁「法院」作證後說：偵查不公開
F.I.R.飛兒樂團前主唱「Faye」詹雯婷提告恩師陳建寧在華研國際的履約保證書文件上偽簽她的姓名，檢察官查知，履約保證書由Faye親簽，卻反控陳偽造文書，將Faye依誣告罪起訴，台北地院今天傳喚飛兒樂團前吉他手「REAL 阿沁」黃漢青作證，黃對作證內容表示，只是來作證，偵查不公開。
事實上，合議庭今天共傳喚黃漢青、華研副總李首賢、文書鑑定專家張雲芝共4人作證，預計全天庭審。
黃漢青等證人是由檢察官聲請傳喚獲裁准，合議庭今天採取隔離作證程序，主要目的是調查F.I.R.飛兒樂團與華研國際的合約關係。
黃漢青中午作證結束離去前面對媒體詢問表示，他不方便透露作證的內容，「只是來法庭作證而已」，還說「偵查不公開」，應是誤會為誣告案件還在「偵查」階段。
F.I.R.樂團本由主唱「Faye」詹雯婷、吉他手「REAL 阿沁」黃漢青、鍵盤手「IAN」陳建寧組成，2004年靠電視劇「鬥魚」片尾曲「Lydia」走紅華語歌壇。
Faye單飛後，找來新主唱「Lydia」韓睿再出發，不過，Faye退團後指控，陳建寧在華研國際的履約保證書等文件上偽簽其姓名，控告陳建寧、華研董事長呂燕清、總經理何燕玲偽造文書罪，陳建寧也反控Faye誣告罪。
台北地檢署2021年一度將雙方處分不起訴，經台灣高檢署再議發回，後手查辦的檢察官認為，依筆跡鑑定，履約保證書確由Faye所親簽，Faye卻對陳建寧提告偽造文書，涉犯刑法誣告罪，將Faye起訴，至於陳建寧仍不涉偽造文書罪，處分不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言