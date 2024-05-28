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大咖來高雄開唱「黃牛案2年破百件」 議員憂仍存黑數

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄市近年發展演唱會經濟有成，市府提供主辦方免場租優惠，去年至今已創造68億的經濟產值，但連帶造成黃牛票、網路詐騙案猖獗。圖／翻攝自陳其邁臉書
高雄市近年發展演唱會經濟有成，市府提供主辦方免場租優惠，去年至今已創造68億的經濟產值，但連帶造成黃牛票、網路詐騙案猖獗。圖／翻攝自陳其邁臉書

高雄市近年發展演唱會經濟有成，市府提供主辦方免場租優惠，去年至今已創造68億的經濟產值，但連帶造成黃牛票、網路詐騙案猖獗，文化局近2年已受理161件黃牛檢舉案，議員質疑存在極大黑數，要求市府應強制用免場租專案的廠商需採取實名制售票，或優先租借場地給採取實名制售票的廠商。

高雄去年舉辦117場演唱會，締造45億經濟效益，今年1到4月舉辦54場演唱會，有23億觀光效益，去年至今警察局查獲11件網購門票詐騙案、2件不正當程式（AI）搶買票，文化局則受理161件黃牛檢舉案，已開罰24件、調查辦理中的共115件，議員鄭孟洳認為，未來更多大咖巨星來高雄開唱，黃牛、詐騙事件需嚴加防範。

高雄市府近來推動演唱會經濟，讓各個承租場館的業者不需負擔場租，鄭孟洳認為，為嚴防黃牛、詐騙案，文化局應強制針對免場租專案的廠商，要求對方採取實名制售票，或是優先租借場地給採取實名制售票的廠商，並透過租金調整租借廠商的優先順序，例如有不良記錄、曾超賣票券的廠商應收取30%、50%的租金。

「去年Blackpink高雄演唱會，黃牛票喊價一度破百萬！」議員李雅慧說，除了黃牛猖獗，今年第一季假網拍門票詐騙數也較去年上升1成5，過去以社會秩序維護法懲處業者最高罰1萬8千元，對業者不痛不癢，但文化創意產業發展法上路後改以票價10至50倍金額開罰，仍無法增加檢舉數，文化局僅受理161件，存在大量黑數。

李雅慧說，黃牛業者甚至會透過AI機器人大量搶票，粉絲們一票難求，只能趴在場館外欄杆、在場外席地而坐聽偶像唱歌；目前韓國採3階段實名制，日本則採抽選制、實名制，或是使用QRcode及臉部認證，還有國外廠商祭出反制大招，一但發現該票券非本人購買，會在該座位貼上「無效席」，認為高雄應參考各式做法。

陳其邁表示，根據文創發展法第10條，文化部應設置黃牛檢舉專線進行初審，由地方檢察機關偵辦，警方會主動確認被檢舉人身分，文化局已主動溝通建議各演唱會廠商採實名制，目前國際大型經紀代理公司，與市府有多年合作經驗，對於採取實名制購票作法亦十分認同，中央也會對採實名制廠商提供補助方案。

文化局近2年已受理161件黃牛檢舉案，議員質疑存在極大黑數，要求市府應強制用免場租專案的廠商需採取實名制售票。圖／翻攝自高雄市議會直播
文化局近2年已受理161件黃牛檢舉案，議員質疑存在極大黑數，要求市府應強制用免場租專案的廠商需採取實名制售票。圖／翻攝自高雄市議會直播

實名制 演唱會 黃牛

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