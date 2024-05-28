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走私非法原料製動物用偽劣藥…查獲6千公斤 屏檢起訴3人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東地檢署去年8月接獲情資組專案小組，破獲動物用偽禁藥。圖／屏東縣政府提供
屏東地檢署去年8月接獲情資組專案小組，破獲動物用偽禁藥。圖／屏東縣政府提供

屏東地檢署去年8月接獲情資，有業者涉嫌從大陸地區走私非法動物用藥，檢方組專案小組偵辦，兵分多路在高雄關、屏縣新埤鄉、潮州鎮搜索，查扣偽禁劣藥共約6000公斤，與相關製藥器具等證物，市值約300萬元。檢方依動物用藥品管理法相關刑責起訴商行老闆葉姓老翁、王姓女子、黃姓老翁3人。

屏檢起訴指出，去年8月接獲情資後，組專案小組偵辦，發現某商號登記負責人王女、實際負責人葉姓老翁、與某實業有限公司負責人黃姓老翁等3人涉違反動物用藥品管理法罪嫌，先後執行兩波搜索，向法院聲請羈押禁見被告葉姓老翁 3人獲准，今年2月偵結起訴。

檢方起訴指出，葉姓老翁從2018年到2019年5月，向大陸地區及外國等不詳廠商訂購動物用原料藥，以船運貨空運方式寄送包裹輸入台灣後，再自行調配為動物用藥品，販售給買家，當時考量葉姓老翁年事已高，所以緩起訴處分，縣府也撤銷該商行販售動物用藥品的許可證。

檢方起訴指出，未料，葉姓老翁獲緩起訴後，竟不知悔改，2020年到2023年10月25日，葉女與曾男等買家洽商，確認要購買動物用藥品數量及純度等交易細節後，再從黃男與其他不詳管道取得動物用原料藥，之後在潮州鎮的某倉庫，原料藥添加葡萄糖等原料，加工稀釋成客戶指定濃度，分裝到空瓶、空桶，再以卡車運送到買家約定地點交易，將大量未經主管機關核可非法藥品流入市面，戕害所飼牲畜及食用者人體健康。

起訴指出，葉姓老翁在前案緩起訴處分後，不知悔改，偵查中矢口否認，且對相關犯行一概推諉不知，或羅織藉口逃避責任，犯後態度惡劣，且犯行嚴重戕害牲畜與食用者的健康，危害甚鉅，請從重量刑；王女在本案自白犯行，並主動向警方供出存放動物用禁藥的處所，配合檢警偵辦，有悔過之意，請從輕量刑。

屏東縣動物防疫所提醒業者，切勿以身試法引進不法藥品，畜禽水產養殖業者在購買及使用動物用藥品時，需認明包裝或標籤上註明「動物藥入字」或「動物藥製字」之字樣，切勿使用來路不明的藥品，以免誤用觸法。

屏東地檢署去年8月接獲情資組專案小組，破獲動物用偽禁藥。圖／屏東縣政府提供
屏東地檢署去年8月接獲情資組專案小組，破獲動物用偽禁藥。圖／屏東縣政府提供
屏東地檢署去年8月接獲情資組專案小組，破獲動物用偽禁藥。圖／屏東縣政府提供
屏東地檢署去年8月接獲情資組專案小組，破獲動物用偽禁藥。圖／屏東縣政府提供
屏東地檢署去年8月接獲情資組專案小組，破獲動物用偽禁藥。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣 情資

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