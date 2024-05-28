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再興小學董事張光正涉用人頭戶侵占3028萬 全數繳回換緩起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北市私立再興小學董事長張光正等人，涉嫌自2007年至2023年間，侵占再興小學轉包廠商開辦的課後照顧課程費用3028萬907元，另使用人頭帳戶收受雙語課程費用，涉犯刑法之業務侵占、偽造文書等罪。台北地檢署今偵結，考量張光正已主動繳回犯罪所得，校方對於本案緩起訴處分無意見，張光正獲緩起訴處分，期間2年，繳國庫3000萬元。

再興小學校長楊珩獲緩起訴，期間1年，繳國庫50萬元；興安、新隆公司總經理梁嶼音獲緩起訴，期間1年，繳國庫50萬元；再興國小會計室主任歐秋伶獲緩起訴，期間1年，繳國庫10萬元；司機陳海倫獲緩起訴，期間1年，繳國庫5萬元。

檢方指出，張光正於2007年3月間接任再興國小董事長後，積極開辦課後照顧課程，分別成立興安公司及新隆公司，聘請梁嶼音擔任兩間公司的總經理，將再興小學的課後照顧課程轉包給興安公司，伙食業務則轉包給新隆公司，於再興小學官網上刊登課後課程，發放收費袋收取課程伙食費用。

興安公司財務人員學校領取費用後，再由梁嶼音調度管理資金，不定時交付給陳海倫作為零用金保管，支付張光正的生活開銷。張光正也指示梁嶼音將費用存入或匯入他的帳戶。檢方統計，自2007年5月至2023年6月止，張光正總共侵占3028萬907元。

此外，再興小學有開設英語及國際學習等課程，根據「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法」第16條規範，學校財團法人及所設私立學校所有收入，應存入其在金融機構開設的專戶中。

檢方查出，張光正為了避免台北市政府教育局查知，校方有另行收費而遭裁罰，影響後續受獎勵補助資格，2008年間與時任總務處主任陳海橋借用郵局帳戶，收受雙語特色教學費用，進而支付課程師資、教材及視訊款項。2009年至2012年間，依私立學校法向台北市政府教育局申報預算及決算書，並在相關文件上用印具名。

因陳海橋於2015年退休，張光正轉向與陳海倫借用銀行帳戶，以相同的手法收受課程費用，期間自2015年至2022年止。

檢方認定，張光正等人所為，涉犯刑法業務侵占及偽造文書等罪嫌，因5人犯後均坦承犯行，張光正已繳回所有犯罪所得。至於張使用人頭帳戶收費方面，張過去不定期回捐7650萬給校方，經盤點金額與帳務紀錄相符，並無侵占。再興國小對於張光正等人緩起訴處分並無意見，希望從輕處理。檢方今偵結，予以張光正等5人緩起訴處分。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

侵占 小學

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