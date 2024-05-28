逆轉！「誰摔死了李新」扯到國泰世華女副總 郭新政改不用賠

盛竹如與郭新政。圖／報系資料照片

已故台北市前議員李新的前女友郭新政，在臉書「誰摔死了李新」粉絲專頁貼文，指有國泰世華商業銀行員工爆料銀行配合前立委羅淑蕾漏蓋台支。銀行副總經理莊秀珠不滿遭影射，臉書專頁還寫「#還好我沒存錢在這種銀行#你存了嗎？」等字句，向郭女、自稱銀行員工的謝姓男子和主播盛竹如求償100萬元。一審判郭女與謝須賠償40萬元，二審今逆轉改判莊女敗訴。

台北地院另判郭新政應將「誰摔死了李新」專頁的貼文、「李新是怎麼摔死的Part9潘朵拉的盒子打開了」影片移除，並連續3日在專頁、YouTube「誰摔死了李新」頻道刊登判決全文；這部分台灣高等法院今也全廢棄。

莊秀珠表示，自己從1995年3月就進國泰世華銀行任職，因工作績優而一路晉升為副總經理，她的工作能力與誠信為業界週知，她未曾和羅淑蕾討論過台支支票的問題，卻捲入「李新是怎麼摔死的 Part9 潘朵拉的盒子打開了」影片爭議。

因粉絲專頁有「#請看國泰世華公然違法的鐵證#銀行竟然配合立委意圖詐欺善良百姓#還好我沒存錢在這種銀行#你存了嗎？」的貼文，莊秀珠認為名譽受損，害她精神痛苦，因此求償。

北院認為2019年時國泰世華銀行就只有一位「莊姓副總」，影片重點圍繞在國泰世華銀行支票漏蓋章一事是有意為之，且暗指有他人授意，影片是以羅淑蕾與莊秀珠的虛偽對話錄音呈現，可認影片侵害莊女名譽權。

郭女與謝不服，提上訴。莊秀珠未對盛竹如上訴，盛全身而退。

高院民事庭認為，影片的內容都是在質疑國泰世華銀行對外宣稱台支上漏蓋章是行員疏失一事並非事實，真相應是國泰世華銀行與羅淑蕾串謀造假，故意配合羅淑蕾開出漏蓋章的台支，並不是指責莊秀珠配合羅女造假。錄音的內容則呈現「莊副總」一開始即明確告知對方，漏蓋章對銀行而言是重大瑕疵，希望不要以漏蓋章此種具爭議性的方式為之等，依正常人理解，如果國泰世華配合羅女造假漏蓋章，應是出於「上層」指示，而非「莊副總」個人決定。

郭新政2014年間親身經歷國泰世華銀行於台支上漏蓋章的爭議，懷疑國泰世華銀行在台支上漏蓋章可能非單純行員疏失，非毫無根據。高院認為此事攸關金融秩序及重大公益，可受公評，郭事前有查證，主觀上也確信為真，不是要侵害他人權利。

另外，刑事法院2度將錄音送請調查局鑑定聲紋，但現行技術辦不到，要認定錄音中「莊副總」的聲音與莊秀珠不同有困難。高院認為郭新政對錄音來源已盡查證義務，錄音內容也不足以貶損莊秀珠名譽，莊秀珠也無法證明錄音是偽、變造，求償無據，二審吞敗。