鋼鐵廠工人口角…他拿88公分鐵棍重擊同事致死 判關9年定讞

高雄市王姓男子不滿林姓鋼鐵廠同事不配合工作，雙方發生口角，他拿長88公分鐵棍毆打林的頭頸部，導致林顱內出血癱倒在地，送醫急救仍於4日後傷重不治，此為南台灣首件審結國民法官案件，一、二審依傷害致死罪判刑9年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

王2023年1月12日下午4時許，不滿林停止配合工作，導致雙方口角，王心生不滿，雙手持長88公分、重8.8公斤的鐵棍，毆打林的頭頸部交界處，林癱倒在地，且有頭部外傷、硬腦膜下腔出血、腦幹出血、腦幹橋腦、大腦橋、腦室周圍及腦髓瀰漫性壞死等。

一旁同事見狀，將林送醫急救，但林4天後仍傷重不治，而王犯後回家更衣，再前往警局自首報案，檢方依傷害致死罪起訴王；橋頭地方法院由國民法庭審理，王坦承犯行，一審認為他符合自首減刑要件，且在偵查、審理中認罪，並向被害人家屬道歉，也願賠償35萬元，但未獲同意，判刑9年。