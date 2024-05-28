5分鐘結束！五億生婚姻無效案今開庭 律師：還有第三次
台中市賴姓高中生墜樓案，夏姓男子被控偽造文書假結婚，刑事部分歷經多次傳喚證人後，已在本月初終結辯論，定於今年6月28日宣判此案，另外賴母委請律師，針對夏男與賴生登記結婚一事，提起民事的婚姻無效之訴，今年2月間首度開庭後，今天是第二次開庭，僅約5分鐘即結束；夏方律師未接受採訪，賴方律師王彥說，主張與前次相同，法官有排第三次庭期在8月中旬。
賴母律師王彥說，今天民庭是言詞辯論程序，開庭速度蠻快，法官主要確認雙方有無要調查證據、聲請證據調查等，無實職攻防，但對方與前次開庭一樣，仍有提一分「書狀」，此案攻防重點仍在「確認利益」的問題，若無確認利益的話，連官司都不用打了，對方的主張也與前次開庭相同。
王彥說，之前3月時，也有再提陳一分書狀給法官，另外也向法官聲請調閱刑事的卷證，作為民事庭主張婚姻無效的證據，相關的開庭內容，其實各家媒體、報載都有相關進度，刑庭的部分將在6月底宣判，不過民庭的法官在今天仍有諭知下次開庭的庭期是在8月中旬。
台中賴姓高中生墜樓案，刑事部分，由台中地檢署檢察官針對夏姓男子偽造文書部分，提起公訴，全案6月28日上午11點宣判，另外民事部分，則由賴母對兒子的夏姓配偶提民事婚姻無效之訴，今年2月20日首開準備程序庭，今天為第二次開庭，雙方都僅有律師代表出庭，賴母與夏男都沒有出庭。
台中地院民事庭在今年2月開的準備程序中，夏男委由2名律師出庭，當庭呈上「一分很厚的書狀」主張婚姻有效，舉證夏男、賴男親密生活舉證，也指出在結婚書約上簽字的證人，不需知道夏、賴二人有無結婚真意，不過賴母一方的律師「不予苟同」。
此次民事的婚姻無效之訴有幾個爭點，其中一個確認利益的程序爭點部分，夏男律師針對賴母，有無資格提起婚姻無效之訴做主張，另2個實體爭點則是婚姻有無親密生活，以及當時簽字2名證人的效力。
賴姓高中生（18歲）在去年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署去年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，不過與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，今年6月28日將宣判，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。
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