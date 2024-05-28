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桃園議員朱珍瑤涉詐235萬助理費 不起訴確定

中央社／ 台北28日電

桃檢偵辦國民黨桃園議員朱珍瑤等人詐領助理費案，認定朱女涉詐17萬元，提起公訴，另就朱女涉詐235萬元部分不起訴。桃檢針對不起訴部分提起再議，經高檢署駁回確定。

桃園地檢署起訴指出，朱珍瑤自民國107年12月25日起至111年12月25日止擔任第2屆桃園市議會議員，並於111年12月25日起續任第3屆桃園市議員，僱用母親和胞妹為公費助理。

起訴書指出，朱珍瑤、母親、胞妹等人於108年間涉嫌指示李姓女子申辦銀行帳戶，由朱母保管李女存摺與證件，由朱珍瑤指示胞妹向桃園市議會申請李女的公費助理補助，再把助理費等款項挪作己用。

檢方統計，朱珍瑤等人涉嫌詐得助理費共計新台幣17萬7278元，日前依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪等提起公訴。

另一方面，檢方另查出朱珍瑤涉嫌自107年12月25日起，於擔任第2屆桃園市議員任內，藉由丈夫、母親、胞妹等人名義詐領助理費235萬9576元。

檢方認定，朱珍瑤等人詐領助理費235萬9576元部分罪嫌不足，處分不起訴，並依職權送台灣高等檢察署再議。高檢署認為，檢察官偵查完備，以再議無理由，依法駁回再議。

桃園 議員

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