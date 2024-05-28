國安秘帳案劉冠軍豪宅5800萬賣不掉 降價1000多萬再賣一次
法務部行政執行署台北分署拍賣涉及侵占國安秘帳的前國安局出納組長劉冠軍配偶孟雯華台北市名下豪宅，訂底價5800萬元，上月流標，台北分署捲土重來，定6月4日下午舉辦「123 聯合拍賣會」時再賣一次。
除孟雯華的豪宅，另有欠稅大戶陳由豪所有新北市石碇、深坑區土地，以及台北市大直的豪宅共31筆土地、6筆建物拍賣，動產部分有「北海福座」塔位使用權2652個及熹樂事業股份有限公司股份76萬股將拍賣。
劉冠軍1999年間涉嫌利用職務之便，侵占國安專案鉅額經費及孳息，案發後立即潛逃出境，士林地檢署向法院聲請單獨宣告沒收偶孟雯華名下財產追徵價額，經法院裁准沒收台北市文山區秀明路的房屋。
台北分署說，孟雯華名下的房地為5層樓建築，土地持分面積約153.97 平方公尺，建物樓層面積457.39平方公尺，現在無人居住，本次為第2次拍賣，拍賣底價減至4650萬元。
此外，台北分署也將拍賣陳由豪位於新北市石碇、深坑區的18筆土地。陳由豪因滯納綜合所得稅及地價稅4億元，出境未歸，台北分署執行他名下財產，陳所有的土地現為雜木林，面積合計791公頃，分2標拍賣，底價合計4億8762萬元。
台北分署說，某科技公司陳姓擔保人滯納勞、健保費未履行，陳位於台北市大直重劃區的豪宅社區「首泰大直」也進行第3次拍賣，拍賣標的位於敬業一路，鄰近美麗華商圈，物件位於6樓，為4房2廳2衛格局，含2個平面車位。
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