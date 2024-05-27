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工程公司欠216萬稅費拒繳還脫產 實際負責人遭管收

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一家工程公司欠繳營利事業所得稅、健保費、罰鍰等稅費共762件，累計216萬多元，陳姓實際負責人把公司帳戶資金匯入個人帳戶，拒清償公法債務。行政執行署宜蘭分署今天表示，行政執行官訊問陳男，認定他故意不履行義務，向法院聲請管收獲准。

宜蘭分署指出，這家工程公司在基隆經營多年，並自2019年起滯納營利事業所得稅、營業稅罰鍰、使用牌照稅、全民健康保險費、道路交通管理處罰條例罰鍰、汽車使用燃料費、通行費等案件多達762件，繳納期限屆滿仍不履行，欠繳金額合計216萬8151元。

財政部北區國稅局信義稽徵所、基隆市稅務局、中央健康保險署台北業務組、基隆監理站、台北市停車管理工程處、新北市交通局及高速公路局北區養護工程分局等機關，自2021年2月18日起陸續移送宜蘭分署執行。

行政執行官調查發現，這家工程公司銀行帳戶自2020年1月起至2021年12月資金進出頻繁，陸續匯款到陳男個人帳戶，金額高達545萬1305元。宜蘭分署向國稅局信義稽徵所調閱資料，發現這家公司2019、2020年營運正常，公司資產淨值分別為533萬多元、517萬多元，足以清償國家公法債權。

宜蘭分署認為陳男是公司實際負責人，通知出面說明相關資金流向，並提出清償方案。陳男否認是公司實際負責人，並且無法對公司資金為何流入他的個人帳戶提出合理說明，也拒絕提出可行清償方案。

行政執行官5月23日訊問後，認定陳男符合管收要件，且有管收必要，當場留置，並向宜蘭地方法院聲請管收。法官審理後，認定陳男為公司實際負責人，且符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，裁定准予管收。

基隆市一家工程公司欠繳營利事業所得稅、健保費、罰鍰等稅費共216萬多元，陳姓實際負責人拒繳且脫產，法官裁准管收。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一家工程公司欠繳營利事業所得稅、健保費、罰鍰等稅費共216萬多元，陳姓實際負責人拒繳且脫產，法官裁准管收。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一家工程公司欠繳營利事業所得稅、健保費、罰鍰等稅費共216萬多元，陳姓實際負責人拒繳且脫產，法官裁准管收。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一家工程公司欠繳營利事業所得稅、健保費、罰鍰等稅費共216萬多元，陳姓實際負責人拒繳且脫產，法官裁准管收。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一家工程公司欠繳營利事業所得稅、健保費、罰鍰等稅費共216萬多元，陳姓實際負責人拒繳且脫產，法官裁准管收。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一家工程公司欠繳營利事業所得稅、健保費、罰鍰等稅費共216萬多元，陳姓實際負責人拒繳且脫產，法官裁准管收。記者邱瑞杰／翻攝

債務 基隆

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