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詐騙好賺？逃逸移工加入詐團當車手 判刑1年4月驅逐出境

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

詐騙好賺連逃逸外籍移工也組詐騙集團，桃園縣20多歲范姓越南籍逃逸移工加入詐團當車手，共同詐取兩名台灣人的錢財，被害人報警並配合警方約定取地，逮捕前往取款的范姓逃逸移工。彰化地方法院審結，依共同詐欺取財、洗錢等罪判處有期徒刑1年4月，法官認為他非法居留又涉及刑案，如續留境內有危害社會安全之虞，諭知執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

判決書指出，范男經由合法管道來台當廠工，3年前擅自離開工廠到外面打零工，2022年11月間經由同鄉介紹越南籍黎姓男子，被邀請加入和杜姓男子、姓名不詳者組成的詐團，擔任向車手收取款項的角色，由杜男提供郵局帳號給范男等人。

詐團成員隨機打電話，分別以網購、工作人員操作錯誤，須依指示操作網路銀行取消購物扣款設定等語，兩名被害人信以為真，「解除設定」即匯款到杜男帳戶，後來被害人發現遭詐，報警處理，彰警循線追查出黎男依指示前往提領款項，范男等人再共同向黎男收取提領的款項，以此迂迴層轉方式製造金流斷點，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得的去向。

法官審酌范男在台工作多年，明知詐團橫行，竟加入詐欺集團並擔任向車手收取款項的角色，與詐團其它成員分工合作共同詐取財物，造成被害人財產損害，又未能與被害人和解賠償損害，及考量其坦承犯行等情，定應執行有期徒刑1年4月。

又范男除涉詐團詐欺案，另涉犯恐嚇取財、詐欺、毒品等刑案，不思珍惜合法在台工作的機會，反而失聯逃逸成為我國社會治安的隱憂，又漠視法律秩序，從事詐欺犯行，續留我國境內有危害社會安全之虞，法官諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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范姓逃逸移工加入詐團，配合指示詐騙兩名台灣民眾，被判刑徒期1年4月。記者簡慧珍／攝影
范姓逃逸移工加入詐團，配合指示詐騙兩名台灣民眾，被判刑徒期1年4月。記者簡慧珍／攝影

移工 詐騙集團 車手

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