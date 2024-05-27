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埔里7旬老人遭騙2千萬積蓄 警追查半年抓1女車手

中央社／ 南投縣27日電

埔里鎮1名有積蓄的70歲退休長輩誤信網路投資，陸續交給詐騙集團多名車手2000萬元現金，老人家想了結獲利卻拿不回款項才驚覺受騙，警方經半年追查逮捕1名女車手移送法辦。

南投縣警察局埔里分局今天下午發布新聞資訊表示，去年11月底接獲被害人報案稱遇假投資詐騙，集團人員假裝為投資公司，騙被害人投資股票保證獲利，被害人相信後陸續面交現金給詐騙集團達20次，合計投入新台幣約2000萬元，最後無法出金才驚覺受騙報案。

埔里分局指出，專案小組經數月追查，查知詐騙集團車手身分與住所後，24日向檢察官聲請拘票至台中市豐原區逮捕邱姓女車手到案，全案詢問後依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法移送南投地方檢察署偵辦。

埔里分局指出，邱姓女車手到案表示為找工作誤交損友，受不詳詐騙集團成員以「上班方式輕鬆、日領新台幣2000元」等徵人話術吸引到集團擔任取款車手，持投資公司「外派經理」工作證到埔里鎮，以面交方式收取被害人現金得逞。

埔里分局表示，近年詐騙案最多是假投資詐騙，遭詐金額最大也是假投資詐騙，請民眾不要點入網路不明連結、勿輕信來路不明投資管道，應透過合法管道投資才能確保財產不被詐騙，將持續深入社區結合里鄰長、志工，找出遭詐高風險人群加強識詐宣導。

埔里 詐騙集團 車手

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