陳以信嗆大嘴巴！王定宇求償200萬敗訴 法院判免賠：有助選民思考

立法委員王定宇不滿國民黨前立委陳以信去年指他「大嘴巴」並應設置「大嘴巴條款」等語，提民事訴訟要求陳賠償200萬元，台北地方法院今判決王定宇敗訴，陳以信免賠，可上訴。

立院外交及國防委員會去年10月12日討論民進黨團提出臨時提案「馬文君條款」，陳以信認為王定宇曾在臉書透露潛艦將採用Ｘ型尾舵等機密訊息，應該也要加入「不得在臉書提到機密內容」的大嘴巴條款，更直指王定宇就是「大嘴巴」。

王定宇不滿提民事訴訟要求陳以信賠償200萬元，全案採不公開審理，台北地方法院今認為，陳以信就王定宇洩漏國外機密考察地點、洩漏機密會議內容部分，已盡客觀合理查證義務，欠缺不法性。