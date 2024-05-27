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法官出手！官民對「罰多少」各退一步 行政訴訟上訴創調解首例
行政訴訟新制去年8月15日上路並引進調解新制，一名建商因未繳納所得稅而得補稅9百多萬並罰鍰4百萬，因投資案當時還有合夥人且已拆夥，他不滿財政部北區國稅局課稅，打行政訴訟。最高行政法院在建商提出定存單擔保的情況下，受命法官張國勳請雙方調解，今達成相互讓步的共識，成首件行政訴訟上訴事件調解成立案。
為提升紛爭解決效能，並紓減訟源，緩解司法過勞，行政訴訟法引入調解機制，2023年8月15日施行；在當事人對訴訟標的具有處分權，且調解無礙公益維護時，行政法院可於訴訟繫屬中，經當事人合意將事件移付調解，必要時，得就訴訟標的以外的事項，一併調解，並得許可第三人參加調解。張國勳原擔任司法院行政訴訟及懲戒廳廳長，任內推動行政訴訟調解機制，結果最高行政法院的第一件調解案就在他手上成立，他說「覺得很榮幸」。
今天成立調解的所得稅事件，是一名建商因養地、投資而獲利，北區國稅局要求補稅並裁罰0.5倍的罰鍰，建商自認不應補稅也不應受罰，「倍感委屈」，但北區國稅局堅持依法課稅，雙方僵持不下。
建商已先提出定存單擔保，法官張國勳在確認國家稅收及罰鍰債權已獲得足額擔保的前提下，請北區國稅局參考過去足額清償的裁罰案例，在國稅局裁量權行使的範圍內，創造調解空間，並提出建議調解方案讓雙方各自回去研議。
據了解，最高行建議國稅局可將罰鍰由0.5倍降為0.27倍，如此一來一往，建商約可省下2百多萬元，國稅局也不用擔心錢拿不到。今天雙方在法官調解下，北區國稅局股長與當事人訴訟代理人達成共識。
最高行政法院表示，希望行政機關對調解新制能抱持更開放的態度，民眾也可善加利用調解機制，在「依法行政」的前提下早日解決紛爭，也可緩解司法過勞，如此一來民眾、行政機關與行政法院都是贏家。
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