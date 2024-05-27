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迎首位內升調查局長 陳白立宣示：打擊綠能黑金是重點工作面向

聯合報／ 記者蔣永佑張宏業／台北即時報導

調查局今天進行新舊任局長交接典禮，新任調查局長陳白立表示，上任後維護國家安全、防制境外敵對勢力是首要工作，而綠能弊端是黑金共生的結構體，未來也會針對綠能貪瀆進行打擊；蔡英文政府執政時期，調查局歷經三任檢察體系出身人擔任首長，陳白立是首度內升的局長，對調查局內部士氣大大提升，不少調查官今天早一早就互傳訊息，內容寫道「迎向嶄新的一天」。

陳白立擔任國家安全維護處長期間，1年偵辦20件重大國安案件，創下史上紀錄。據指出，他在選前常入總統府報告兩岸國安情勢，讓國安高層對他印象深刻，而他在新竹縣調查站主任期間，偵破不少機敏營業秘密竊取案，這兩大因素是他此次出線的主因。

陳白立表示，他上任後首要會針對幾個面向工作進行處理，第一是防制境外敵對勢力透，「維護國家安全必然是核心的任務」。第二大面向就是打擊重大犯罪，現在詐欺是民怨之首，所以也會列為主要打擊項目，而民眾對於貪瀆是零容忍，毒品則是社會是亂源，敗壞社會秩序，一定要溯源清剿，至於黑心食品也是工作重點之一。

近年台南爆發八八槍擊案、台南市正副議長賄選案，顯示綠能黑金掛鉤問題嚴重。陳白立表示，「綠能弊端這塊是黑金結構的共生體」，調查局未來會在此部分

列為加強工作重點。至於打詐部分會跟刑事局做切割，因為調查局人力有限，調查局會針對集團性、國際性詐團進行掃蕩。

陳白立是調查班30期，比起現任副局長孫承一、吳以公、吳富梅期別都來得資淺，也沒當過六督處長，未來要如何領導調查局凝聚向心力？陳白立表示，他上任前已向3位副局長請益專業工作，調查局是團結的大家庭，未來一定會攜手努力，共同為國家效力。

今天前來觀禮的包括葉盛茂等7位前局長、人稱「展公」的劉展華等10位前副局長等人；交接典禮上，陳白立高齡80多歲母親與家人也在台下給予鼓勵。熱愛跑馬拉松的陳白立笑說，當上調查局長後，工作會比以前更忙碌，以後跑步的時間將會變少，身體也可能會發福。

新任調查局長陳白立強調，國家案全是核心任務。記者張宏業／攝影
新任調查局長陳白立強調，國家案全是核心任務。記者張宏業／攝影

國安 調查局

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