88槍擊案二審開庭 王文宗認一審判刑6月過重提上訴
2022年九合一選舉前，台南學甲發生震驚全台的88槍槍擊案，台南高分院今天下午開準備程序庭，學甲慈濟宮董事長王文宗等5人出庭。王文宗一審被依觸犯使犯人隱避罪，判處有期徒刑6月，王今天在法庭上只承認觸犯使犯人隱避罪，其他被控涉犯槍砲罪部分都不認罪，他並認為量刑過重提起上訴。二審法官開庭後擇期再開庭。
台南高分院今天下午先於2點30分起在刑2法庭開準備程序庭，傳喚被告王文宗、李奇漢2人：另於3點30分同一法庭再傳楊展華、謝俊誠及蔡金郎開庭。
李奇漢說，他並沒有因此案收到50萬元，他因毒品交易有使用黑莓卡，當時剛好沒有網路，才會向孔祥志借黑莓卡，不是用來犯下此案的。
楊展華則否認承諾過，他會等到孔祥志（作案）出去後會給孔母100萬元，另外拿50萬元給李奇漢。楊展華一審被依觸犯使犯人隱避罪，判處有期徒刑5月，他認為量刑過重請求改判3月。蔡金郎說，他帶楊展華、謝俊誠到新北市板橋區民族路附近，但槍不是他拿給他們的。
2022年11月10日凌晨發生的台南市學甲88槍擊案，台南地方法院一審宣判決「紅龜」洪政軍涉嫌教唆被判10年，槍手孔祥志8年，慈濟宮董事長王文宗6個月、接應者楊展華、郭建彰均判刑5個月，其餘被告蔡金郎、李奇漢、謝俊誠3人無罪。檢方不服一審判決，對8名全都提起上訴，台南高分院今天開準備程序庭，傳喚王文宗等5人出庭後候核辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言