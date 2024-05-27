88槍擊案二審開庭 王文宗認一審判刑6月過重提上訴

2022年九合一選舉前，台南學甲發生震驚全台的88槍槍擊案，台南高分院今天下午開準備程序庭，學甲慈濟宮董事長王文宗等5人出庭。王文宗一審被依觸犯使犯人隱避罪，判處有期徒刑6月，王今天在法庭上只承認觸犯使犯人隱避罪，其他被控涉犯槍砲罪部分都不認罪，他並認為量刑過重提起上訴。二審法官開庭後擇期再開庭。

台南高分院今天下午先於2點30分起在刑2法庭開準備程序庭，傳喚被告王文宗、李奇漢2人：另於3點30分同一法庭再傳楊展華、謝俊誠及蔡金郎開庭。

李奇漢說，他並沒有因此案收到50萬元，他因毒品交易有使用黑莓卡，當時剛好沒有網路，才會向孔祥志借黑莓卡，不是用來犯下此案的。

楊展華則否認承諾過，他會等到孔祥志（作案）出去後會給孔母100萬元，另外拿50萬元給李奇漢。楊展華一審被依觸犯使犯人隱避罪，判處有期徒刑5月，他認為量刑過重請求改判3月。蔡金郎說，他帶楊展華、謝俊誠到新北市板橋區民族路附近，但槍不是他拿給他們的。