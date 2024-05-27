雞農趕鼠網購空氣槍被判1年8個月 合計罰款8萬

彰化縣31歲黃姓雞農對雞舍常有老鼠，抓不勝抓，想出槍殺和嚇阻的驅鼠方法，上網購買空氣槍和鋼瓶，在空氣槍加裝彈簧墊片，在自家雞舍附近試射，驚動附近居民，警方據報查獲空氣槍和鋼瓶，詢後移送偵辦。彰化地方法院去依犯非法製造非制式空氣槍罪，判處1年8月，併科罰金3萬元，緩刑4年，支付公庫5萬元。可上訴。

判決書指出，黃姓雞農為驅趕雞舍老鼠，去年6月網購一把不具殺傷力的空氣槍和一盒鋼瓶，在空氣槍加裝彈簧墊片，製造成可發射子彈具殺傷力的空氣槍，警方據報後聲請搜索票，同年11月清晨在他的雞舍搜出1支空氣槍、1盒鋼瓶、1桶鋼珠彈。警政署刑事警察局對活豬作射擊測試，結果足以空入豬隻皮肉層。

黃姓雞農對犯行承不諱，供稱為驅趕雞舍內的老鼠，防止老鼠咬壞雞舍內的雞蛋和電線設備，並提供畜牧場登記證書、雞舍照片。法官認為他方罪動機單純，並非於危害社會的不法目的，也無證據顯示他要持空氣槍另作非法用途或曾用空氣槍犯罪。