開車停機車區等紅燈遭攔 桃園通緝男拒盤查高速逃竄

桃園一名50歲曾姓男子昨下午開車行經民生路與中山路口，等紅燈時駛進機車停等區被警方攔下盤查，結果曾男見狀加速逃逸，沿路變換車道、闖紅燈甚至逆向，隨後卡在車陣還衝下車徒步逃逸，對此警方將人制伏在地，一查發現男子因涉及毒品案遭通緝，全案依法解送歸案。

桃園警分局青溪派出所員警昨下午1點多執行取締酒駕勤務時，在桃園區民生路與中山路口發現一輛小客車停等紅燈時駛入機車停等區，員警請駕駛50歲曾姓男子配合停車盤查勸導，結果曾男右轉後假意配合，突然加速逃逸。

對此員警立即尾隨並通報攔截，曾男為規避攔檢，竟高速逆向駛入單行道，且沿路不斷變換車道、闖越紅燈，嚴重危害其他用路人安全，警網迅速包圍，曾男逃逸約4公里後在三民路陷入路口車陣中，情急之下他棄車徒步逃逸，不顧危險跨越分隔島狂奔，但跑約80公尺就被員警制伏，經查男子因涉及毒品案遭發布通緝中，全案依法解送歸案，另交通違規部分依規定舉發。

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