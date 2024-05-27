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宜蘭男替郭台銘買參選總統連署書 一審判關半年、罰50萬

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭59歲章姓男子去年受新竹縣新埔鎮代會主席王增基之託，收購鴻海集團創辦人郭台銘參選總統的連署書，聯繫任職於某家生鮮超市的蔡姓經理，取得315分連署書。宜蘭地院日前一審宣判，章男違反總統副總統選罷法，處有期徒刑6個月、罰金50萬元，褫奪公權3年。

判決書指出，章男與王增基去年10月初在新埔會面，王指示章收購連署書，每分作價400元，當場交給他500分空白連署書和現金20萬元；章男用LINE聯繫好友蔡姓經理，當天約在喜互惠宜蘭總公司會客室見面，將250分連署書、10萬元交給蔡，下周給了剩下6萬元。

蔡姓男子把錢和連署書交給手下陳姓女專員，另一名張姓男經理知道消息後告訴頭城分店長林姓男子，如此宣傳，最後蒐集了頭城分店員工、家屬37分連署書，以及總店和其他來源的起訴書，共315分，由陳女交給蔡姓男子再轉交章男，並退還用剩的3萬4000元。

檢調接獲情資，去年11月9日搜索這家生鮮超市分店，帶回涉案人士與證人偵訊，掌握足夠證據，隔日拘提章男到案。章男偵訊中坦承不諱，蔡姓經理、陳姓專員都坦承，與其他涉案人員、證人的證詞相符，檢方今年3月依違反總統副總統選罷法交付賄賂罪，起訴章男、蔡姓經理、陳姓專員。

宜蘭地院日前一審判決，章男3人皆犯總統副總統選罷法交付賄賂罪，考量3人並未獲得實際利益，且認罪態度良好，情堪憫恕，處章男有期徒刑6月，併科罰金50萬元，褫奪公權3年；蔡姓經理、陳姓專員處有期徒刑6月，併科罰金50萬元，緩刑2年，支付公庫3萬元，褫奪公權3年。

章姓男子為幫郭台銘連署參選總統，聯繫一家賣場分店經理涉嫌有價收購連署書，遭查獲、判刑。本報資料照
章姓男子為幫郭台銘連署參選總統，聯繫一家賣場分店經理涉嫌有價收購連署書，遭查獲、判刑。本報資料照
宜蘭地院一審宣判，章姓男子犯總統副總統選罷法，處有期徒刑6月、罰金50萬元，褫奪公權3年；蔡姓經理、陳姓專員緩刑2年。本報資料照
宜蘭地院一審宣判，章姓男子犯總統副總統選罷法，處有期徒刑6月、罰金50萬元，褫奪公權3年；蔡姓經理、陳姓專員緩刑2年。本報資料照

宜蘭 連署書 選罷法

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