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小吃攤休息沒收水管害8旬翁摔死 老闆判囚還要賠446萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在高雄鳳山區經營小吃攤的郭姓男子沒收好水槽軟管，害大樓81歲林姓老翁絆倒，林翁送醫急救1個月死亡，刑事部分一、二審法官都認定郭男過失，判1年，案件仍在審理中；林翁家屬不滿，對郭及大樓管委會求償526.5萬元，高雄地院審理後，法官認僅郭男須負賠償責任，判賠446萬元。可上訴。

判決指出，郭男2017年起租下大樓店面，每天早上6點半開店營業至下午5點，因店面排水不良，郭男另外拉一條排水軟管，將廚房洗手台、冰箱廢水排到店門口的排水孔內。。

2020年12月3日晚間，郭男關門後未將水管收入店內，同日晚間9時53分許，大樓林姓老翁出外購買消夜，經過騎樓時左腳遭水管勾住，整個人撞擊肉圓店鐵捲門後「正面朝下」倒地。

林男起身後，因只有左眉受傷，稍微止血後就回家，隔天一早卻突然頭痛，不久後失去心跳，送醫雖恢復生命跡象，但意識模糊，隔年1月10日因多重器官衰竭、肺炎併呼吸衰竭、急性腎衰竭、冠狀動脈疾病而死亡。

法醫解剖發現，林男摔倒時就傷到大腦，腦部因對撞性腦挫傷、腦髓腫脹，大範圍傷及腦幹的軸突，導致隔天呼吸衰竭、心跳停止，最終因瀰漫性軸突損傷致死。

刑事部分，法官綜合監視器畫面及證人說法，另依據法醫證詞，認定林男是被水管絆倒後傷到腦幹，導致呼吸衰竭、心跳停止，若當時郭男有收好水管，林男也不會摔倒住院，死因與水管有因果關係，依過失致死罪判郭男1年徒刑。

高雄高分院審理時，郭男稱曾提出150萬元跟家屬和解，但對方要求500萬元，以肉圓店每年總所得2、3萬元來算，若因為此案入獄，恐讓妻兒老母失去依靠，希望可以給他緩刑機會。

但二審合議庭認為，郭男在法院都否認犯行，考量他為肉圓店排水便利，明知道水管會絆倒行人，仍置於公眾往來的騎樓之上，至今未與家屬和解，不宜宣告緩刑，仍判一年，案件上訴中。

事後林翁家屬認為騎樓是大樓共有部分，大樓管委會卻未制止和排除該條水管，管委會也要負賠償責任，對郭男、管委會提告求償526.5萬元。

高雄地院民事庭審理後，法官認為事故騎樓為郭男房東專有，大樓管委會並無強制力可以干涉使用，因水管為郭男設置，僅郭男1人須負賠償責任，加總後，判他要賠償林翁家屬共446萬元。

排水管示意圖。記者張議晨/攝影
排水管示意圖。記者張議晨/攝影

管委會 肉圓

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