指控侯友宜「與土地開發商合作煉金」 名嘴李正皓獲不起訴處分

新北市長侯友宜競選總統期間，曾陷入炒地爭議，政治評論員李正皓指控，侯利用新北市長權勢放寬容積率，背後有新北市議長蔣根煌和建商撐腰。侯友宜和蔣根煌提告李涉犯選罷法意圖使人不當選及刑法加重誹謗罪。台北地檢署今偵結，考量李的評論並非無據，罪嫌不足，處分不起訴。

選前，李正皓曾數次在臉書貼文指控，侯友宜「收購地皮、放寬容積」、「在家族建地規劃學校用地」、「利用擔任市長優勢」、「與土地開發商合作煉金」等語；另外，李也稱蔣根煌為「國民黨新莊王，固定收受建商竣業建築之金錢捐錢，與該建商關係不可言喻」，表示該建商先購入一塊畸零地，再配合侯核定的變更細部計畫，獲得240％的道路容積獎勵。

對此，侯友宜和蔣根煌認為，李正皓所言損害兩人名譽，提告李涉犯選罷法意圖使人不當選，散布謠言或傳播不實之事、刑法之加重誹謗罪。