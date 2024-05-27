快訊

綠地方黨部主委內戰「賴系崛起、英系式微」 蔡賴心結浮檯面？

睡前滴眼藥水可舒緩不適？日藥廠提醒「避開2情況」：否則恐傷眼睛

批民進黨鼓動有目的 蕭旭岑：要讓群眾衝進國會嗎？

指控侯友宜「與土地開發商合作煉金」 名嘴李正皓獲不起訴處分

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

新北市長侯友宜競選總統期間，曾陷入炒地爭議，政治評論員李正皓指控，侯利用新北市長權勢放寬容積率，背後有新北市議長蔣根煌和建商撐腰。侯友宜和蔣根煌提告李涉犯選罷法意圖使人不當選及刑法加重誹謗罪。台北地檢署今偵結，考量李的評論並非無據，罪嫌不足，處分不起訴。

選前，李正皓曾數次在臉書貼文指控，侯友宜「收購地皮、放寬容積」、「在家族建地規劃學校用地」、「利用擔任市長優勢」、「與土地開發商合作煉金」等語；另外，李也稱蔣根煌為「國民黨新莊王，固定收受建商竣業建築之金錢捐錢，與該建商關係不可言喻」，表示該建商先購入一塊畸零地，再配合侯核定的變更細部計畫，獲得240％的道路容積獎勵。

對此，侯友宜和蔣根煌認為，李正皓所言損害兩人名譽，提告李涉犯選罷法意圖使人不當選，散布謠言或傳播不實之事、刑法之加重誹謗罪。

李正皓於偵訊時否認犯行，並辯稱，他在臉書貼文均有附上依據。檢方認定，李正皓是根據公開資料，針對公益有關之事提出評論，非憑空捏造，罪嫌不足，處分不起訴。

政治評論員李正皓。圖／本報資料照片
政治評論員李正皓。圖／本報資料照片
新北市長侯友宜。圖／本報資料照片
新北市長侯友宜。圖／本報資料照片
新北市議會議長蔣根煌（右二）、國民黨總統候選人侯友宜委託律師赴北檢，提告政治評論員李正皓。圖／聯合報系資料照片
新北市議會議長蔣根煌（右二）、國民黨總統候選人侯友宜委託律師赴北檢，提告政治評論員李正皓。圖／聯合報系資料照片

侯友宜 李正皓

延伸閱讀

九份紅燈籠祭登場侯友宜點燈 陳淑芳曝會進演藝圈秘密

嘉中校友出了3位警政署長 家鄉都在這個警分局轄區

影／新北鷹眼小隊建功 侯友宜慰勉感謝….允諾強化科技設備

稱李四川選不上新北市長？侯友宜大笑三聲：任何人來都歡迎

相關新聞

宜蘭男替郭台銘買參選總統連署書 一審判關半年、罰50萬

宜蘭59歲章姓男子去年受新竹縣新埔鎮代會主席王增基之託，收購鴻海集團創辦人郭台銘參選總統的連署書，聯繫任職於某家生鮮超市...

控張宏陸「全家跑去大陸舔共賣台」挨告 游智彬林國春不起訴

總統大選前，時任桃園市立委候選人游智彬曾指控，時任民進黨立委張宏陸「一人在台灣抗中保台，全家跑去大陸舔共賣台」，張宏陸認...

小吃攤休息沒收水管害8旬翁摔死 老闆判囚還要賠446萬

在高雄鳳山區經營小吃攤的郭姓男子沒收好水槽軟管，害大樓81歲林姓老翁絆倒，林翁送醫急救1個月死亡，刑事部分一、二審法官都...

指控侯友宜「與土地開發商合作煉金」 名嘴李正皓獲不起訴處分

新北市長侯友宜競選總統期間，曾陷入炒地爭議，政治評論員李正皓指控，侯利用新北市長權勢放寬容積率，背後有新北市議長蔣根煌和...

買房卻無電可用竟是電桿喬不攏 建商挨告違約推給台電

中部某在地建商推出僅4戶的3樓透天厝建案，也順利完銷，買方付錢也完成產權移轉後卻發現供電出大包，由於建商向台電申請供電流程卡關，導致無法交屋，房屋成了「無電屋」，其中3戶買家於是控告建商要求賠償違約金，但建商卻說，房子產權都移轉了，電下不來是台電的問題，與他們無關。

護航藥局陳列過期藥品免裁罰 2衛生局副局長全有罪...他得入獄！

桃園市衛生局稽查人員9年前在大溪新資生藥局查獲過期藥品，時任衛生局副局長陳世璋、許景鑫卻護航藥局規避罰鍰，要求承辦人「檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。