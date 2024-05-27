控張宏陸「全家跑去大陸舔共賣台」挨告 游智彬林國春不起訴

總統大選前，時任桃園市立委候選人游智彬曾指控，時任民進黨立委張宏陸「一人在台灣抗中保台，全家跑去大陸舔共賣台」，張宏陸認為名譽受損，提告游智彬及時任新北市立委候選人林國春，涉犯刑法公然侮辱、誹謗及公職人員選舉罷免法。台北地檢署今偵結，考量游智彬所言有依據，且游、林兩人並無聯繫，罪嫌均有不足，全案處分不起訴。

今年1月3日，游智彬在民進黨中央黨部外舉行記者會，發表「張宏陸一人在台灣抗中保台，全家跑去大陸舔共賣台」、「都是共產黨的座上賓」、「張宏陸早就說好，兩岸開打就可以投共」及「張宏陸不要臉」等言論。

張宏陸認為，游智彬所言貶損他的名譽，而林國春與他選區相同，因此認為游、林共謀，提告兩人涉犯刑法公然侮辱、誹謗及公職人員選舉罷免法。

游智彬於偵訊時堅決否認有何前揭犯行，辯稱，張宏陸胞弟在大陸曾受國家級媒體訪問、胞妹在大陸設立公司，張妻在該公司擔任發言人，與大陸有生意往來。游智彬對此部份並無爭執，且有錄音、錄影及譯文等證據。

檢方認定，游智彬是本於上述相關依據而為評論，難認有誹謗或意圖使人不當選的主觀犯意，仍在言論自由保護範圍內。