法務部修法 放寬分居達3年有責配偶可訴請離婚

民法相關規定，婚姻破綻有責的一方，不准訴請離婚，遭憲法法庭判決部分違憲。法務部預告修正草案，增訂「夫妻於5年內累計分居期間已達3年」者，夫妻均可向法院提離婚之訴。

憲法法庭3月24日做出112年憲判字第4號判決，民法第1052條第2項但書規定限制有責配偶訴請離婚，原則上合憲，但重大事由時間持續過長導致個案過苛則牴觸憲法，須2年內修法。

法務部為此啟動民法修法，包含離婚、贍養費及被撫養者順序等相關規定予以修正，日前公告修正草案。

在離婚部分，草案刪除「但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚」、「重婚」、「不治惡疾」、「重大精神病」、「生死不明3年」等事由，放寬離婚要件，以及仿照國外立法例，新增「5年內累計分居期間已達3年」規定，未來夫妻離婚訴訟，只須提出婚姻無法維持或事實上已分居達3年的證據，法官就可判決准離。

另外，審酌分居並非雙方合意情形，若一方惡意離家出走、避不見面，為了避免規定過苛，草案也設計細項條款，法官如認對於拒絕離婚一方顯失公平，可斟酌一切情事，認有維持婚姻的必要，得駁回離婚之訴。

至於贍養費部分，民法1057條規定必須要是「無過失」一方，因判決離婚而陷於生活困難者，「他方縱無過失」，也應給與相當的贍養費，要件過於嚴格；草案大幅放寬請求權，除了刪除「無過失」等限制，同時新增「離婚時就業能力已減損」、「就業機會減少」事項。

不過，若「被離婚」一方有羞辱、虐待、不法侵害公婆、岳父母、小孩等行為，贍養費可能減少或免除；草案條文新增贍養費請求權，明定自離婚時起2年間不行使而消滅；如果「再婚」，也不得繼續請求前妻或前夫給付贍養費。

此外，為強化夫妻財產揭露義務，以落實剩餘財產分配請求權，草案也明定夫妻之一方向他方請求剩餘財產分配時，得請求他方提出財產清冊及相關文件。