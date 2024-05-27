護航藥局陳列過期藥品免裁罰 2衛生局副局長全有罪...他得入獄！
桃園市衛生局稽查人員9年前在大溪新資生藥局查獲過期藥品，時任衛生局副局長陳世璋、許景鑫卻護航藥局規避罰鍰，要求承辦人「檢討為行政指導」，交代「能不罰就不罰」，最高法院依對主管及監督事務圖利罪判陳1年8月、許2年徒刑並宣告緩刑2年定讞。
2015年9月18日，衛生局技士稽查發現5間藥局違規，其中4間都被裁處3萬元罰鍰，唯獨陳列9瓶超過保存期限16個月感冒液的新資生藥局被改為行政指導，事隔一年半後被衛生局察覺並開罰。
陳世璋曾任桃園市藥師公會理事長，新資生藥局負責人的妻子徐瑞櫻曾任公會理事、幹部，藥局被稽查時，就打電話向藥師公會張姓秘書抱怨，張向陳世璋陳情。陳和許景鑫商討，決定對新資生藥局放水不罰。
當時承辦技士擬好對新資生藥局的行政裁處書稿，上交許景鑫批示，許在上面貼親筆寫的「請檢討為行政指導」字條，且未附理由退回書稿。陳世璋也對代理科長、股長表示「新資生藥局的案子能不罰就不罰」，最終並未裁罰新資生藥局。
事件曝光後，檢方依圖利罪起訴陳、許兩人，一審判決陳、許無罪；二審認為許景鑫在沒附理由的情況下就指示「請檢討為行政指導」，且陳世璋也承認藥師公會秘書曾打電話給他，可見兩人有圖利意圖。
二審指出，陳世璋、許景鑫違反相同事項應相同處理的平等原則，讓新資生藥局獲得特殊利益，屬貪汙治罪條例所規定的不法利益，改判陳1年8月徒刑，褫奪公權1年；許2年徒刑，褫奪公權1年，宣告緩刑2年；案件上訴後，最高法院駁回，全案定讞。
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