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員警幫「小蜜蜂」查欠款車...訴苦「我家人都生病」降2級改敘

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

警員邱巍任職新北市新莊分局頭前派出所期間，與銀行欠款車輛協尋服務業者楊濬紳、吳俞霏勾結，利用M-Police載具等查詢車牌或車身號碼，再傳給2業者，士林地檢署因辦案查扣楊的手機，東窗事發。邱違反個人資料保護法遭起訴，士林地院判他1年10月徒刑，緩刑5年，支付公庫60萬元確定。新北市政府將邱送懲，懲戒法院判降2級改敘。

實務上，銀行若要找欠債車或權利車，通常委託俗稱的「小蜜蜂」的協尋司機幫忙抓車。

邱巍現為新北市警交通警察大隊警員，先前任職頭前派出所，2019年3月17日至2021年1月12日間與楊濬紳、吳俞霏合作，違法蒐集、利用民眾個人資料，幫兩人找出欠款車、車主身分證統一編號、住居所。刑事部分邱雖獲緩刑確定，但新北市警局、交通大隊認為他違失情節重大，後由新北市長侯友宜代表市府將邱移付懲戒。

懲戒法院審理時，邱巍坦承錯誤，表示他2年多來時時反省，並請律師積極聯繫被害人洽談和解、致歉，已與能聯繫上的被害人、告訴人5人達成和解。他說父親罹重病，母親長期勞動脊椎變形，太太和小孩身體狀況都不是很好，他是家庭唯一經濟支柱，請求從輕處分，讓他繼續「為國家服務」。

懲戒法院認為邱巍非法蒐集個資，導致政府信譽、民眾對警察職務的信賴受損，為維持公務紀律，自有懲戒必要。懲戒法院批評邱身為警察，卻未能誠信、謹慎執行公務，還假借職務上機會侵犯被害人資訊隱私權，損害機關形象、政府信譽，考量他與被害人和解，態度堪稱良好，判降2級改敘。本件可上訴。

警員邱巍任職新北市新莊分局頭前派出所期間，與銀行欠款車輛協尋服務業者楊濬紳、吳俞霏勾結，利用M-Police載具等查詢車牌或車身號碼，再傳給2業者。新北市政府將邱送懲，懲戒法院判降2級改敘。圖／報系資料照
警員邱巍任職新北市新莊分局頭前派出所期間，與銀行欠款車輛協尋服務業者楊濬紳、吳俞霏勾結，利用M-Police載具等查詢車牌或車身號碼，再傳給2業者。新北市政府將邱送懲，懲戒法院判降2級改敘。圖／報系資料照

人資 警察

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