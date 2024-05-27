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邱毅控中廣1億賤賣給趙少康挨告 北檢今偵結不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年總統大選前，前立委邱毅在網路節目指控，時任副總統候選人趙少康僅以1億元取得中廣公司，遭趙少康提告涉犯總統副總統選舉罷免法、加重誹謗等罪嫌。台北地檢署今偵結，因邱毅所言有依據並針對此事提出評論，罪嫌不足，處分不起訴。

檢方指出，去年12月5日，邱毅在YouTube頻道中指稱「趙少康僅以1億元取得中國廣播股份有限公司」、「當時高育仁出價20億遭到拒絕，中國國民黨黨產遭到賤賣」等語，趙少康對此提告，邱毅涉犯總統副總統選舉罷免法之意圖使候選人當選或不當選，散布謠言或傳播不實之事、刑法之加重誹謗等罪嫌。

邱毅於偵訊時堅決否認有前揭犯行，並辯稱，他所言有憑有據，有相關新聞資料可佐。

檢方指出，趙少康有提出不當黨產處理委員會處分書，認為邱毅所說「高育仁出價更高」言論不實，不過該資料也顯示，高育仁當時提50億及15億等兩種報價方式，與趙少康所提出的報價範圍不同。

檢方認定，邱毅是根據公開資料做出評論，並非出於憑空捏造而全然無據之惡意攻訐，應屬言論自由保護範圍，罪嫌不足，邱毅處分不起訴。

中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
前立委邱毅。圖／聯合報系資料照片
前立委邱毅。圖／聯合報系資料照片

趙少康 邱毅 高育仁

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