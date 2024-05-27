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認為勞保會破產聲請勞保條例釋憲 立委「還未行使職權」不受理

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

前立法委員賴香伶等31人認為勞工保險條例第13條、第19條、第58條、第59條、第63條之2、第66條及第69條規定，有關保險費、保險給付、保險基金及經費等規定，導致勞工保險基金即將用罄，違反代際正義原則，牴觸憲法第153條、第155條、憲法增修條文第10條第8項規定，聲請法規範憲法審查。憲法法庭15名大法官一致裁定不受理。

賴香伶等人認為立委在行使職權時，認法律位階法規範牴觸憲法，因此依立委現有總額四分之一以上的規定，聲請憲法法庭宣告違憲判決。

不過憲法法庭認為，立法院為國家最高立法機關，依憲法第62條及第63條規定，有議決法律制定案或修正案的專屬職權，立委基於維護憲政秩序及法治原則的職責，在制定或修正法律時，應自行審定符合憲法意旨的條文。如果法律公布施行經相當時日，立委認有違憲疑義，自應先行提出修正案，並於確定修法未成後，由少數之四分之一以上立委聲請法規範憲法審查，才符合司法院釋字第603號解釋「修法未果」意旨，進而符合憲訴法第49條聲請法規範憲法審查中的就其「行使職權」要件。

但31名立委聲請宣告違憲的條文，分別於1979年、2000年、2008年修正公布，施行已有相當時日，賴香伶等人雖不是議決通過條文的立委，但如確信條文違憲，也應在憲法賦予修法權修法未果後，才能聲請法規範憲法審查。

憲法法庭調查，部分聲請立委曾就部分條文分別提出新增及修正草案，但至2023年12月29日提出本件聲請案為止，新增及修正草案仍在立法院有關委員會審查中，不符「修法未果」意旨，也不構成「行使職權」要件。

另外部分聲請立委雖分別於2020年3月25日、同年9月23日擬具「勞工保險財務永續特別條例草案」及2023年4月19日擬具「立法院公共年金改革委員會組織規程草案」提出議案，並針對「勞工保險局作業基金」提出預算凍結案，但並未敘明草案及預算案與規定違憲疑義有何關聯，不符合憲訴法規定。

因31名立委的聲請未符合憲訴法聲請要件，憲法法庭一致裁定不受理。

前立法委員賴香伶等31人認為勞工保險條例第13條、第19條、第58條、第59條、第63條之2、第66條及第69條規定為憲，聲請法規範憲法審查。憲法法庭15名大法官認為聲請不合法，一致裁定不受理。記者王宏舜／攝影
前立法委員賴香伶等31人認為勞工保險條例第13條、第19條、第58條、第59條、第63條之2、第66條及第69條規定為憲，聲請法規範憲法審查。憲法法庭15名大法官認為聲請不合法，一致裁定不受理。記者王宏舜／攝影

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