成功嶺逾假未歸役男已返營 十軍團：將依規懲罰、輔導

服役中的2229梯次趙姓義務役二兵，昨晚驚傳收假由友人開車載回營時，於成功嶺3號門外與友人發生爭執，將車子開回雲林家中，未回營。陸軍十軍團表示，趙姓新兵今天凌晨已經平安回營休假，後續懲罰、心理輔導都會依照規定來做；至於外傳其有欠債壓力、持刀脅迫友人，初步了解都不是事實。

趙姓二兵為義務役，原訂昨天晚間7時自駕回到成功嶺收假，再由友人將車輛開回雲林家中，怎料返抵營區門口時，疑心情不穩，外傳持刀脅迫友人下車，駕車離去。

陸軍十軍團表示，趙姓新兵已於今天凌晨平安返營，後續會依相關規定執行懲罰、心理輔導等，尤其加強新兵輔導關懷，保護官兵安全。