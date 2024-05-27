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成功嶺逾假未歸役男已返營 十軍團：將依規懲罰、輔導

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

服役中的2229梯次趙姓義務役二兵，昨晚驚傳收假由友人開車載回營時，於成功嶺3號門外與友人發生爭執，將車子開回雲林家中，未回營。陸軍十軍團表示，趙姓新兵今天凌晨已經平安回營休假，後續懲罰、心理輔導都會依照規定來做；至於外傳其有欠債壓力、持刀脅迫友人，初步了解都不是事實。

趙姓二兵為義務役，原訂昨天晚間7時自駕回到成功嶺收假，再由友人將車輛開回雲林家中，怎料返抵營區門口時，疑心情不穩，外傳持刀脅迫友人下車，駕車離去。

陸軍十軍團表示，趙姓新兵已於今天凌晨平安返營，後續會依相關規定執行懲罰、心理輔導等，尤其加強新兵輔導關懷，保護官兵安全。

十軍團也說明，初步調查，趙姓新兵因突發性情緒問題，趁友人下車時，獨自駕車離去，外傳有欠債壓力、持刀脅迫等，都不是事實。

成功嶺趙姓義務役二兵逾假未歸，軍方已於凌晨找回，後續將依規對其輔導、懲罰。本報資料照
成功嶺趙姓義務役二兵逾假未歸，軍方已於凌晨找回，後續將依規對其輔導、懲罰。本報資料照

義務役 陸軍 雲林

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