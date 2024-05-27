成功嶺逾假未歸役男已返營 十軍團：將依規懲罰、輔導
服役中的2229梯次趙姓義務役二兵，昨晚驚傳收假由友人開車載回營時，於成功嶺3號門外與友人發生爭執，將車子開回雲林家中，未回營。陸軍十軍團表示，趙姓新兵今天凌晨已經平安回營休假，後續懲罰、心理輔導都會依照規定來做；至於外傳其有欠債壓力、持刀脅迫友人，初步了解都不是事實。
趙姓二兵為義務役，原訂昨天晚間7時自駕回到成功嶺收假，再由友人將車輛開回雲林家中，怎料返抵營區門口時，疑心情不穩，外傳持刀脅迫友人下車，駕車離去。
陸軍十軍團表示，趙姓新兵已於今天凌晨平安返營，後續會依相關規定執行懲罰、心理輔導等，尤其加強新兵輔導關懷，保護官兵安全。
十軍團也說明，初步調查，趙姓新兵因突發性情緒問題，趁友人下車時，獨自駕車離去，外傳有欠債壓力、持刀脅迫等，都不是事實。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言