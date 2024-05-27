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涉嫌恐嚇立委郭國文 台南警查緝2嫌到案
立委郭國文粉專本月22日發現有2則疑似對對郭國文危害人身安全留言，南警追查，鎖定2嫌，分別在24、26日查緝陳及張嫌到案，詢後依恐嚇罪報請台南地檢署偵辦。
郭國文服務處表示，網路發言應理性討論，而不是恣意謾罵甚至出現威脅、恐嚇字眼，現已提告恐嚇，全案進入司法調查，尊重檢警辦案。
據知，郭國文團隊是在本月22日整理粉專，發現有網友貼文「你是沒有在立法院被打過嗎？垃圾綠委欺負老人，哪天不要被堵到」，另名網友也貼文「喔、把你的腳打斷，剛好還周○○一個公道」等不理性發言，經南市警局刑事警察大隊及善化分局共組專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦。
警方24日、26日北上新北市新店區及淡水區，分別查緝陳姓及張姓貼文者到案，全案依恐嚇罪報請台南地檢署偵辦。
善化警分局陳俊凱說，網路發言應友善且尊重，每個人都有自己觀點和經歷，應當以寬容與尊重的態度表達自己的意見，千萬勿因一時情緒性發言而誤觸法網。
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